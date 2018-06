SuperStar zatím vládne porota

Ve světě je úspěšnost dalších kol SuperStar často vyšší než u prvního. „U nás měla první řada SuperStar fenomenální úspěch a nasadila laťku hodně vysoko. Nebude to snadné, ale doufáme, že si pořad oblibu diváků stále udrží,“ říká vedoucí projektu Česko hledá SuperStar Pavel Zuna.

Otázkou zůstává, zdali se nerozjelo druhé kolo soutěže příliš brzy po předchozím. „O vysílání druhé SuperStar rozhodla televize s ohledem na celkový program. Až výsledky ukážou, jestli bylo načasování správné, nebo ne. Je to dlouhý projekt, který je předurčen pro jarní sezonu. Kdyby se začal vysílat na podzim, finálové díly by vycházely na Vánoce a to by nefungovalo,“ vysvětluje Zuna.

Úvodní epizodu letošní SuperStar vidělo 2,6 milionu lidí, druhou o dvě stě tisíc méně. Přesto stojí na počátku a nedá se srovnávat s finálovými díly loňského kola.

„Myslím, že třetí dokument byl dobrý i zajímavý,“ míní Zuna, „První čtyři díly jsou hlavně o porotě a myslím, že je v nové sestavě stále schopná překvapovat,“ dodává.

Porotci s hlavou v dlaních, v záchvatu smíchu či neskrývaným zděšením se museli znovu obrnit trpělivým úsměvem na tváři. „Myslím, že se na vás příroda umělecky vyřádila. To, co jste předvedl, byl pro mě neuvěřitelný zážitek,“ hodnotil hlasový poradce Eduard Klezla odzbrojující výkon dvaadvacetiletého Jana. „Hledejte svůj hlas jako zlatokop. Třeba tam něco najdete, ale bude to hodně těžké,“ dodal.

Zábavnější než včerejší sestřih líbajících se párů, který působil v duchu reklamy na den svatého Valentýna, byly chvíle nezadržitelného smíchu Michala Horáčka a Eduarda Klezly nebo obrana Ondřeje Soukupa jeho manželky Gábiny Osvaldové před dvacetiletým Romanem, který si podle vlastních slov „chtěl sáhnout“. „Vy si nejste jist, jestli nejsme gumáci?“ kontrovala Osvaldová.

Další zábava prý diváky čeká. Jak dodal moderátor pořadu Petr Holík: „Jestli máte pocit, že jsme všechny náboje velké ráže vystříleli, tak jste na omylu.“