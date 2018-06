Superstar za 150 tisíc, ale i za dva

Šárka Vaňková: Její honoráře se pohybují v rozmezí 25-40 tisíc korun. „ O tu nejvyšší sumu jde většinou v případě otevírání nějakých obchodních center nebo večírků větších společností,“ podotýká zpěvaččin manažer Dan Jaroš.

Sáměr Issa: „Beru podle toho, co je to za akci. Od charitativních, kde si vůbec neberu peníze, až po V. I. P., kde si vyloženě vydělávám, abych měl z čeho žít a hlavně přežívat. Taky záleží na tom, jestli jedu s kapelou, jestli jedu s tanečníky. Přibližně se to pohybuje kolem 50 tisíc korun.“

Julian Záhorovský: „Záleží na dohodě s pořadateli a agenturou a je to jiné, když jedu sám a když s kapelou, kdy musím zaplatit kluky a dopravu. Hraju od dvou tisíc do... no to záleží na dobročinnosti pořadatelů. Za dvě akce jsem dostal asi 40-50 tisíc, ale to bylo v době největšího boomu SuperStar, kdy nás za tyhle peníze prodávali.“

Veronika Zaňková: „Honoráře jsou různé, s kapelou samozřejmě vyšší,“ říká její manažer Lukáš Černý. Cena za devadesátiminutové vystoupení s Crazy diamond se pohybuje kolem 40 tisíc a je pevná. „Hodně jezdíme na charitativní záležitosti - absolutně bez nároku na honorář,“ zdůrazňuje manažer.

Petr Poláček: „Petrovo vystoupení s kapelou stojí 40 tisíc korun, charitu jezdíme samozřejmě zadarmo,“ uvádí Poláčkova manažerka Bára Moutelíková.

Tomáš Savka: „Zasmáli jsme se, když jsme si někde přečetli, že má za jedno představení 25 tisíc. Jde přece o divadlo a to není nikdy o penězích,“ připomíná manažer Tomáše Savky Jiří Pokorný. „Jinak je odlišný přístup, když jde o komerční firmu a když jde o věci, které děláme pro děti, pro postižené a podobně. A děláme pomalu víc těch zadarmo než za peníze.“

Stanislav Dolinek: „Záleží na charakteru akce. Pokud je to pro děti, třeba když zpívám na Letné na Dětském dni, je to zadarmo. Jinak je moje standardní cena 30 tisíc korun. Ale jsou akce, jejichž organizátoři si tu částku nemůžou dovolit zaplatit, potom záleží na domluvě. Občas jedu i za banální honoráře.“