SuperStar u moře: před stěhováním do vily ukázali zpěváci sexy postavy

U Rudého moře strávili semifinalisté SuperStar celý týden. Dny zalité sluncem využili k pilování vlastních výkonů, ale také ke koupání. Více než třicetistupňové vedro vyhnalo do vody všechny, a to i přes ostych, který panoval kvůli svlékání do plavek.

Ladislava Maníčková Veronika Stýblová a Virgínia Buberníková u Rudého moře v Egyptě.

"Když jsem přišla k moři, přišlo mi přirozené vzít si na sebe plavky a jít se koupat, ale když si člověk uvědomil, že to uvidí skoro celé Česko i Slovensko, tak přirozenost byla najednou fuč. Chvíli jsem to sice řešila, ale když už byli všichni v plavkách, šla jsem do nich taky," řekla iDNES.cz Slovenka Ladislava Maníčková, jejíž velkou kamarádkou je nyní soupeřka Virgínia Buberníková.

"Jsme samozřejmě ženy a máme velké obavy ze svých postav, ale řekla jsem si, že to nebudu řešit. Důležité je, abychom všichni měli dobrý hlas a projev a abychom zvládli první přenos, který nás čeká," dodala Virgínia, jež si spolu s Ladislavou zanotovala motiv znělky SuperStar přímo před kamerou iDNES.cz.

O semifinalisty bylo v Egyptě skvěle postaráno, neméně luxusní bylo i stěhování do vily, kde budou trávit následující týdny. Dům za 60 milionů korun nabízí velkolepé zázemí, které mimo jiné čítá čtyři koupelny, deset ložnic, dvě kuchyně, jednu zkušebnu s piánem, jeden obývák i tělocvičnu.

Oproti jiným ročníkům jsou semifinalisté pod jednou společnou střechou i proto, že jejich životy mimo soutěžní pódium budou nově snímat kamery instalované přímo ve vile.



Jan Zamec

"Těch kamer si budeme všímat tak dva dny a pak nám to bude jedno," míní Karolína Vrbová. "Taky si myslím, že na ty kamery zapomeneme. Chvíli se asi každý bude chovat slušně, ale pak to nebude vnímat a bude show," myslí si další soutěžící Sabina Křováková. "Je jedno, jestli mám být vidět v přímém přenosu nebo na kamerách v přirozeném prostředí," shrnul se smíchem Jan Zamec, který v Egyptě rovněž předvedl slušnou postavu, včetně tetování a piercingu, které jeho tělo zdobí.

Anketa iDNES.cz před prvním přímým přenosem ukázala, že šestnáct nejlepších zpěváků zatím tvoří pohodovou partu, v níž rivalita nemá zatím prostor. Vše ale bude zřejmě jinak už v neděli. První živý přenos na Nově totiž vyřadí ze hry hned čtyři soutěžící.

Kompletní šestnáctka nejlepších se tak naposledy ukázala v Egyptě a po nastěhování do vily, které symbolicky pokřtili společným počinem, totiž vlastní verzi internetového trháku Harlem Shake.