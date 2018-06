SuperStar: smrtelná únava a nemoc

"Máme trému," říkali skoro všichni účastníci soutěže Česko hledá SuperStar, když ve Stodůlkách s orchestrem Martina Kumžáka dávali dohromady repertoár. I ostřílený Petr Poláček, který koncertoval s Evou Urbanovou (zpívali duet Miserere) ji přiznal. Naopak Standa Dolinek tvrdil, že podobnými pocity nikdy netrpěl.

Co je spojovalo takřka bez výhrad, byla smrtelná únava a nemoc. Každý měl buď nedoléčenou virózu, nebo jiný zdravotní problém. Proto s nimi byla i foniatrička Zuzana Veldová, která je provázela celou soutěží.

Podle Veldové jsou všichni dobře disponovaní pro kariéru špičkového umělce a nic na tom nemění ani fakt, že v uplynulých dnech musela několika z nich poskytnout první pomoc - včetně takzvaných obstřiků. "Nejsou to profesionálové, takže samozřejmě ještě nedokážou optimálně pracovat se svým hlasem a nemají osvojené zásady hlasové hygieny," řekla.

Co si pod tímto pojmem přestavit? "Měli by se vyvarovat hlasitého mluvení v hlučném prostřední, konzumace příliš studených nápojů a nadmíru kořeněných jídel," vysvětluje Veldová. Ne všichni si však její rady vzali k srdci. Mnozí z finalistů jsou kuřáci a neodpustili si cigaretu ani během zkoušek.

O písničky byla rvačka

Pro mnohé bylo setkání na koncertě návratem ke starým časům. Tomáš Savka to vyjádřil za všechny: "Jako bychom se vrátili na začátek, kdy byla pořádná sranda a všichni jsme se náramně bavili." On jediný zůstal bydlet v hotelu i poté, co byl ze soutěže vyřazen. Teď se spolu s ostatními přestěhoval do jiného a nesl si s sebou trojnásobný počet zavazadel a navrch ještě housle. V průběhu soutěže se totiž hlásil na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova němčina. Nestihl si však připravit dost skladeb, a tak ho ke zkouškám nakonec ani nepustili. "Nikde jsem se tím moc nechlubil, protože vlastně nebylo čím," přiznal.

Veronika Zaňková, která z poslední desítky vypadla jako první, také vzdala vysokou školu. Původně chtěla jít na práva. Nakonec "pouze" odmaturovala a teď cvičí s kapelou a předělává své písničky do rockové podoby. Tím, že "odešla" z televizní obrazovky, pro ni údajně nic neskončilo. Spíš naopak. "Dostávám pořád spousty dopisů. Nejen od kluků, ale i od holčiček, které mají deset dvanáct let a píší, že by jednou chtěly být takové jako já, což mě samozřejmě moc těší."

Sámer Issa se přehrabuje v nabídkách na reklamu, Aneta Langerová má už za sebou první jednání s Milanem Hermanem z vydavatelství BMG Music, které by jí mělo vydat první desku. Ta také přiznala, že občas se o písničky, které v SuperStar zazněly, soutěžící přetahovali. "Pak rozhodovalo, kdo zvedne telefon jako první a nahlásí, co bere." Jí se podařilo "urvat" Ironic a Still Loving You a zařadila je do koncertního programu v Sazka Areně.

