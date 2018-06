SuperStar se konečně rozjela

Letošní série se bude od těch minulých lišit v několika bodech. Zmiňme zatím jen několik. Věková hranice se snížila na 15 až 26 let (doposud byla 16 až 28 let). Na castingy tedy přišlo mnohem více mladších zpěváků, zatímco řady těch starších prořídly.

Vlastně bychom mohli říct, že nadpoloviční většina soutěžících jsou vlastně ještě děti. Ostatně, stejně to vidí i porotkyně Ilona Csáková, která poznamenala, že se na děti pokusí být hodná a bude spravedlivá.

Právě v porotě se odehrála další změna. Porotci jsou letos jen tři a nebude tedy docházet k remíze při rozhodování a odpadla funkce předsedy. Porota je letos staronová. Z první řady se vrátil Ondřej Hejma, zůstal porotce z druhé řady profesor zpěvu Eduard Klezla a novou členkou se stala zpěvačka Ilona Csáková.

Všichni tři porotci se divákům prvního dílu postupně představili prostřednictvím krátkých medailonků. "Jde o to zazpívat lépe než těch několik tisíc ostatních," prohlásil mimo jiné Ondřej Hejma. Ale budou porotci opravdu hledět na ten zpěv? Nebude se dít to, co v minulé řadě, kdy Ondřej Soukup Gábě Al Dhábbě řekl, že sice zpívá falešně, ale že to vůbec nevadí, že má jiné přednosti?

Doufejme, že porotci neudělají nějakou fatální chybu a nepošlou domů vyložený talent tak, jak se jim to loni skoro "povedlo" u vítěze Vlasty Horvátha. Tomu v prvních dvou kolech s ledovým klidem sdělili, že SuperStar se určitě nestane a že nudu v jeho hlase jistě nelze překonat.

První díl letošní třetí série už naznačil, jak se porota shodne nebo neshodne. Ukázaly se určité rozpory při výběru postupujících, kdy vyloženě ječící dívčinu chtěl Ondřej Hejma poslat dál, zatímco ostatní dva porotci měli rozum a postup nedoporučili. Samozřejmě má každý jiný vkus, a to i ve stylu a interpretaci. Porotci by se ale měli shodnout alespoň v tom, jestli na to dotyčný má nebo ne.

Jak už jsme zvyklí z minulých let, několik prvních dílů bude i letos pravděpodobně laděno víceméně zábavně. V letošním pilotním díle na sebe první "překvapení" nedalo dlouho čekat. Byl jím mladičký blonďák Štěpán se songem od Rammsteinů. "Tak jako fanoušek Rammsteinů by to chtělo ještě přitvrdit," nechal se slyšet Ondřej Hejma. "No mně to připomínalo spíš mentální retardaci," utrousila Ilona Csáková.

Dalším bonbónkem byl recitující chlapec, který se pokoušel rapovat. Po kritice poroty se ještě cítil dotčený, ale Ondřej Hejma mu to správně vysvětlil: "Já respektuju tenhle žánr, ale ani v tomhle žánru nejsi dobrej."

"Zajímavá" byla i série s pracovním názvem "vyschlo mi v krku". Dočkali jsme se po sobě jdoucích záběrů soutěžících, kteří si stěžovali, že jim vyschlo a jestli se mohou napít. Eduard Klezla to vše bral s humorem a otevřel si tam svůj bufet, jak poznamenal Ondřej Hejma. Je ale trošku zarážející, že soutěžící, který jde do pěvecké soutěže, si s sebou nevezme dostatek vody nebo se před vystoupením nenapije. Hlavně přes to úmorné vedro, které v oněch červnových dnech panovalo.

Opravdového zpěvu jsme v prvním díle moc neslyšeli. Dramaturgové chtěli diváky spíše pobavit a přinést jim něco zajímavého. Opět jsme se dočkali sestřihu nejzpívanější písničky. Tentokrát to byla píseň Chci královnou se stát z muzikálu Kleopatra.

Zajímavé bylo sledovat také medailonky některých soutěžících. Podle čeho byly vybrány zrovna ti, a ne jiní, není jasné. Ukázaly ale pozoruhodnou věc: slečna studující zpěv na konzervatoři doma zazpívala velmi dobře. Určitě to bylo na postup. Pak přišel střih a diváci se s ní ocitli ve studiu před porotou. Bohužel dotyčná slečna nasadila mnohem výš a celý dojem byl úplně pryč. Přestože uměla zpívat, neuměla to před porotou prodat a nepostoupila.

V té samé situaci bylo určitě mnoho dalších, připomeňme že velice mladých lidí. Ani se jim není co divit. Vždyť kdo z nás by v jejich letech vydržel čekat v neskutečných vedrech nejdřív několik hodin venku před hotelem Olympic, a poté ještě několik hodin uvnitř. Tam už sice nebylo takové horko, ale atmosféra houstla a nervozita se postupem času zvyšovala.

Kdo tam nebyl, nedovede si představit, jak to celé na člověka dokáže zapůsobit a úplně ho "odrovnat". Nebyli jsme tedy ušetřeni smutných záběrů na soutěžící, kteří svůj neúspěch obrečeli.

Celkově diváci neslyšeli zpívat moc těch, kteří uspěli. Často byli postupující jen "sestříháni", jak vycházejí ven se žlutým papírem, který signalizoval postup dál. Snad se v dalších dílech dočkáme více dobrého zpěvu a méně "komediantů". I když, asi ne, protože upoutávky na druhý díl slibují ještě větší atrakce a "exoty", než přinesl první díl.