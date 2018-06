SuperStar Sabina Křováková: Sešup byl rychlejší, než jsme čekali

Jeden den se hřejí v záři reflektorů, druhý už nikdo nezná jejich jméno. Poslední, o kom se dá skutečně říct, že se díky soutěži stal superstar, je její vůbec první vítězka Aneta Langerová. Od té doby se většina finalistů prosazuje hlavně v muzikálech.

Nikdo ze soutěžících ovšem nečeká, že SuperStar znamená automaticky trvalou slávu. "Všichni z produkce nás připravovali na to, že to půjde dolu a šlo to ještě rychleji, než jsme čekali. Ale počítali jsme s tím, že skončí Superstar a bude to o štěstí, o lidech, kteří se nás chytnou," řekla Sabina Křováková v pořadu Limuzína.

Sama měla štěstí, že si ji vyhlédl manažer Ewy Farne, což pro ni znamená naději na sólovou dráhu. Křováková už sestavila kapelu a nyní pracuje na své desce.

Z 2,5 milionu, které vyhrála, nic nemá. Jako poslušná holčička je totiž odevzdala rodičům. "Já to moc neřeším. Chtěla jsem si koupit kytaru, chtěla jsem si koupit boty, to jsem si koupila, takže já jsem spokojená. Řekla jsem našim: Tady to máte a poprosila je, jestli by mi nezvedli kapesné. A prošlo mi to," smála se Křováková v pořadu, který televize Óčko odvysílá ve čtvrtek ve 21:45.