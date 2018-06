SuperStar: rodiny fandí svým hvězdám

ČTĚTE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHU O SUPERSTAR

Paní Issová vyřizuje poštu

„To víte, že to prožíváme. A jak!“ říká nadšeně Miroslava Issová, maminka Sámera. První kola sledovala jen v televizi, teď už však na pražské Brumlovce, odkud se pořad vysílá, chybět nemůže. „Postup do desítky jsem odbrečela doma, teď z Děčína vyrážíme každou neděli v plném počtu,“ vypráví.

Být matkou nové hvězdy neobnáší jen účast na soutěži. „Denně přijde šedesát až osmdesát dopisů od fanynek,“ říká paní Miroslava. Protože Sámer tráví čas v Praze, je vyřizování dopisů na ní. Někdy dostane dopis i ona. „Většinou mi píšou maminy, jako jsem já, a přejí mi, ať Sámer vyhraje,“ chlubí se.

Denní režim paní Issové, která má v Děčíně drogerii, je už pár týdnů podobný. „Ráno zajdu k fotografovi pro šedesát fotek a pak už jen zalepuju,“ konstatuje. „Když vyřídím poštu, navařím a razím do práce,“ vypočítává svoje činnosti a dodává, že je to sice příjemné, ale i docela náročné. „Každý den padnu do postele totálně utahaná,“ svěřuje se.

Vaňkovi prožívají každý den

Devítiletý kluk vychází z domu a hned se na něj vrhá skupina dívek a bere mu podepsané fotografie. Martin je mladší bratr Šárky Vaňkové. „Když už Šárka dlouho zpívala v pokojíčku, tak se mi to moc nelíbilo. Teď mě to ale baví,“ těší se z popularity sestry.

Šárčina maminka Lenka Vaňková je prakticky denně ve zcela jiné situaci - pracuje v sázkové kanceláři, kde proti své dceři musí vypisovat kurzy, nebo dokonce přijímat sázky na její vypadnutí. „Stálí zákazníci by tam proti Šárce nikdy nesázeli. Ale když se objeví někdo sázející na její vypadnutí, vždy mi to přijde líto,“ přiznává.

Vaňkovi prožívají každý den soutěže. „Ze začátku jsme před každým hlasováním obtelefonovávali známé. Teď už to neděláme, prostě to nějak funguje,“ usmívá se. „Spíš si zvykám na to, že už Šárka není malé dítě. Dospěla a hodně se osamostatnila. Už to nikdy nebude takové jako před SuperStar.“

Savkovi museli koupit záznamník

Dvaačtyřicetiletou Evu Savkovou denně zastavují lidé na ulici a vzkazují jejímu Tomášovi podporu. Fanynky navíc neustále vytáčejí číslo Savkových.

„Dokonce jsem už kvůli tomu koupila záznamník. Těch telefonů je příliš. Někdy děvčata zjevně pubertálního věku chtějí jen jeho hlas slyšet, jindy žádají číslo na mobil. Nebo jen chtějí fotku s podpisem.“ Připouští, že ji fanynky dokážou časově vytížit. Přesto trpělivě posílá synovy fotografie na jejich adresy. „Nijak mi to nevadí,“ podotýká.

„Kromě toho se mě ale jeho úspěch nijak prakticky nedotýká. Snad jen tak, že sleduji každé pokračování Česko hledá Superstar a snažím se schovávat všechny noviny a časopisy, kde se o soutěži a Tomášovi píše. Zatím ještě není čas dělat archiv článků, ale k tomu se později dostanu,“ říká Eva Savková.

Sestra se učí místo Anety

Aneta Langerová má sympatickou rodinu, která ji v naplnění jejího snu maximálně podporuje. Zároveň se snaží, aby jejich dcera, sestra a už také teta zůstala pořád taková, jakou ji znají: normální a pohodová.

Táta Jiří, bratr Nikola i sestra Denisa sice tvrdí, že se jim život díky její účasti v SuperStar výrazně nezměnil, ale tak docela pravda to není. Denisa si libuje, že se alespoň každou neděli dostane z dosahu svých dvou dětí, půlročního Viléma a rok a půl starého Janka, kteří ji jinak nechají sotva vydechnout. Bratr Nikola, kterému hodně chybí Anetino koncertování, s ní o to víc komunikuje a volá jí alespoň třikrát denně, táta Jiří zase nemá po kom doma uklízet a s kým se dohadovat.

Když někdy na Anetu padne v Praze splín, dokážou ji z něj sourozenci hned dostat. Brácha řekne: Vydrž a neblbni, sestra pohrozí, že jí může přijet pomoci s klukama a úklidem. To na ni prý platí. Denisa si ve svých sedmadvaceti letech navíc kvůli sestře opakuje dějepis. „Teď se učím druhou světovou válku, abych jí to přetlumočila alespoň v hlavních bodech, a pomohla jí tak s učením, které nestíhá,“ směje se.