SuperStar představila Ostravu

, aktualizováno

Z těch, kteří loni přišli na konkurz do Ostravy, nepostoupil do finálové desítky jediný. Letos tady pokoušelo štěstí 1324 adeptů, do dalších bojů jich postoupilo sedmnáct. Někteří z nich se představili ve včerejším pořadu Česko hledá SuperStar, který se z větší části zaměřil právě na Ostravu.