SuperStar: Porota byla dost drsná

Petra Páchová postoupila do finálové desítky s 26 procenty hlasů od televizních diváků. Je jí teprve 17 let, studuje v Mladé Boleslavi zpívá pro potěšení své a svých posluchačů (s kapelou vystupuje na nejrůznějších plesech). Do dalšího kola nepostoupila v neděli 9. května 2004.