SuperStar: nejpřísnější je Klezla

"Připravte se na setkání se smrtí," varoval soutěžící Jarku před Klezlou předseda Michal Horáček. Hlasový pedagog rozdával své verdikty nekompromisně, ale mile a s úsměvem. V jednu chvíli mezi porotci padla na jeho adresu i přezdívka Kat.

"Budete žít," uklidnil plačící Jarku nakonec Klezla, který si prý při svých hodinách nebere servítky ani před celebritami showbyznysu. "Chci výkon a nemám problém komukoliv na hodině říct cokoliv," vysvětlil.

"Nerad bych byl pro soutěžící tou smrtí," uvedl na kameru učitel, který působil v předchozí SuperStar jako hlasový poradce. Uvidíme, zda o tuto nálepku z prvního večera v dalším průběhu soutěže přijde, nebo svou pověst naopak potvrdí.

Horáčka první sestřih nepředstavil zdaleka tak sarkastického jako byl jeho předchůdce Ondřej Hejma. "Jezdíte po těch tónech, jako na horské dráze," byl zatím jeho neostřejší výrok, který televize divákům představila. Působil sympaticky i v případě Daniely s číslem 1048, kterou pustil dál s odůvodněním, že když je prý nerozhodný, je lépe se přiklonit k pozitivní variantě. "Jaké to je nastoupit po Hejmovi? Asi jako přijmout druhou nejvyšší ústavní funkci v zemi," přiznal pocit zodpovědnosti.

"Horáček miluje objevy, no a teď mu to spadlo jako práce do klína samo," uvedl v pořadu jeho přítel, skladatel Petr Hapka.

Výhodu osvědčeného manželského páru porotců skladatele Ondřeje Soukupa a textařku Gabrielu Osvaldovou popsala ze záznamu loňská vítězka Aneta Langerová: "Ač jsou to manželé byli v porotě vždy jako dva největší rivalové, často měli naprosto protichůdné názory a to se mi líbilo."

Jirku zachránila hymna



Vzpomínky na minulou soutěž tvořily jen zlomek dokumentu. Nejsmutnější patřila nadanému Patriku Stoklasovi, jenž tragicky zahynul, další zmínily skupinu Superstars založenou těmi, kdo nedošli do finále, či policejní vyšetřování Jana Kořalky. Nicméně SuperStar roku 2005 už patří novým uchazečům, kterých se přihlásilo více než osm tisíc.

Proč? Odpovědi zněly podobně: "Abych lidem ukázal, že jsem." "Můj hlas je na to školený a můj image určitě taky." „Abych celou republiku rozsvítil jak Las Vegas!“ Paleta představ, co by si budoucí zpěváci koupili za svůj první honorář, byla mnohem širší, od zimních bot po domek pro rodiče.

Opět převažují dívky nad chlapci, takže souboj poroty vypadal i tak, že muži byli vděční za každého kluka a žena namítala: "To nebyl kluk, to byl pašík!"

Opět zůstává nejčastější zvolenou písní převzatý hit Heleny Vondráčkové Dvě malá křídla tu nejsou. Neskutečný sestřih pokusů, jak písničku zvládnout, glosovali i moderátoři: "Děsivé - ale nebojte se. Těch dobrých, co postoupili, je taky dost." Již úvodní z řady dokumentů, které předcházejí živým vystoupením vybraných zpěváků a hlasování diváků, našel své kuriózní hrdiny.

Jedním byl nezaměstnaný Martin, který slovem i zpěvem vzdával jasný hold svému vzoru Karlu Gottovi, rozesmátá porota v něm však objevila i podobnost se strýčkem Jedličkou a označila jej za už hotového showmana. Druhým se stal osmnáctiletý Jiří, od nějž porotci tak dlouho marně žádali lyrickou písničku, až mu navrhli státní hymnu. Dojemné Kde domov můj znělo soutěží Česko hledá SuperStar vůbec poprvé - a Jiřímu vyneslo postup.

Kromě češtiny se zatím zpívalo anglicky, francouzsky, španělsky, rusky a Gottova „malá uličnice“ Včelka Mája zazněla dokonce v němčině. Coby divácký závdavek dobré zábavy na příští neděli nabídl dokument úryvek z přihlášky, kde o sobě soutěžící napsal: „Jsem okouzlující a velice osobitý.“ Osvaldová reagovala jako pravá žena: „Tak na toho se přepudruju!“



Co zaznělo od porotců



* Mně, Vendulko, přijde, že na těch tónech jezdíte jako na horské dráze.

(Michal Horáček)



* Mně to stačí. U vás je velice zajímavý materiál, na který kdyby se správně sáhlo, dalo by se z toho hodně dostat. Jste pro mě velice zajímavý.

(Eduard Klezla)



* Každý z nás se v životě bohužel setká se smrtí. Já si představuji, že přijde, řekne Horáčku a dá mi facku a bude to bolet. Ne, smrt vypadá jako tenhle člověk. Říká, ne, vy už nebudete žít. Nic proti vám, ale nebudete. A proto jsem zvědav, co řekne vám. Protože, když tohle přežijete, tak za sebou budete mít hrubou životní zkušenost a já vám pomůžu...

(Michal Horáček o Eduardu Klezlovi)



... Za mě vám říkám, že budete žít.

(Eduard Klezla)



* Mně se do toho malinko vkrádá ještě jedna postava a ta se jmenovala strýček Jedlička. Já bych řekla, že jste kompilace jich obou - Karel Gott a strýček Jedlička.

(Gabriela Osvaldová)



* Vy, když za tím půjdete, tak si určité místo najdete.

(Ondřej Soukup)



* Na mě, Danielko, nepůsobíte přesvědčivě. Co s tím? Mě to vůbec nechytilo, vůbec mě to nepřesvědčilo. A já mám s tím problém.

(Eduard Klezla)

Co bude dál



V úvodních epizodách budou nyní diváci až do 13. února sledovat průběh prvních kol soutěže, do níž se tentokrát přihlásilo 8357 mladých lidí. Nyní jich má šanci na vítězství padesát.

O týden později budou poprvé rozhodovat hlasy diváků - až do druhé šance, kterou soutěžící dostanou 27. března. Po dalším dokumentu přijde finále - odstartuje 10. dubna a vyvrcholí jmenováním druhé české superstar 12. června.

Podle organizátorů jsou typickými zájemci o dráhu popové hvězdy šestnáctileté dívky, které chtějí zabodovat po vzoru první vítězky Anety Langerové. Ta si vítězstvím v soutěži "vyzpívala" možnost natočit debutové album. Její deska Spousta andělů nyní společně s albem Busted jejího někdejšího soupeře Sámera Issy vévodí domácímu žebříčku nejprodávanějších desek.

Druhá série SuperStar bude mít podobný průběh jako ta první. Několik zásadních novinek tu však je. Změnila se dvojice moderátorů - Ondřeje Brzobohatého po boku Laďky Něrgešové vystřídal Petr Holík. Změn doznalo i složení poroty, v níž zůstala textařka Gábina Osvaldová a skladatel a producent Ondřej Soukup. Novými tvářemi jsou hlasový pedagog Eduard Klezla a její předseda, textař a podnikatel Michal Horáček.

Součástí jednotlivých dílů soutěže jsou kromě zpívání a Hvězdné pěchoty, kde diváci na základě výkonů u prvních konkurzů hlasují o nejhorším zpěvákovi, také reportáže o soutěžících, komentáře porotců a zejména hlasování diváků prostřednictvím textových zpráv z mobilních telefonů a samozřejmě napínavé vyhlašování výsledků.

PŘÍLOHA SUPERSTAR 2