SuperStar nebude Gába Al Dhábba

FOTOGALERIE ZDE

VYŘAĎ FINALISTU ZDE

HODNOCENÍ TOMÁŠE SAVKY ZDE

Dlouhodobě největší favoritka druhého ročníku SuperStar příliš nenadchla ani porotu. Kromě Gábiny Osvaldové ji všichni jmenovali jako nejslabší.

V tomto kole měli zbývající tři finalisté za úkol zpívat muzikálové melodie. Gabriela zvolila píseň Nevěrná z muzikálu Hamlet a All That Jazz z Chicaga. Právě první skladba se jí stala osudnou. "Odzpívala jste to jako písničku a ne jako píseň z muzikálu," uvedla Osvaldová. "V pěti písničkách jste neklopýtli. V jedné písničce klopýtla Gába," zhodnotil na závěr Michal Horáček.

Vypadnutí Al Dhábby určitě potěšilo jednoho sázkaře z Brna, který vsadil 120 000 korun na její vyřazení. Sázející muž se tak může těšit na výhru 420 000 korun.

Většina sázkařů ovšem předpokládala, že trojici finalistů opustí Petr Bende. "Na vypadnutí Petra Bendeho si vsadilo 60 procent sázkařů, dalších 22 procent sází na konečnou pro Vlastu Horvátha a jen 18 procent pro Gabrielu Al Dhábbu," uvedl Lubomír Ježek z Tipsportu.

Soutěž SuperStar se bude vysílat do 12. června. Vítěz si "vyzpívá" nárok na natočení debutového alba, které mu vydá firma Sony BMG.

Finalisté

Petr Bende

Věk: 27

Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Vlastimil Horváth

Věk: 27

Povolání: skladník (vyučený tesař)

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Z finále vypadli

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha



Michal Hudček

Věk: 26

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Ali Amiri

Věk: 25

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné