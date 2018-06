Kam zmizela SuperStar Lukáš Adamec? Je zpět u své kapely

"Mám se super, hrajeme, budeme hrát celé léto a právě jsme dokončili album," pochlubil se Adamec v pořadu Selebrity na Óčku.

Po soutěži se neobjevoval v televizi, nešel hrát do muzikálu, ani neobrážel večírky, aby se zviditelnil. Vrátil se ke kapele Siempre, s níž hrál už před soutěží.

Vítězství v SuperStar využívá právě pro ni. "Díky tomu mám více kontaktů a můžeme víc koncertovat," říká Adamec.

Jeho kapele také přibylo hodně fanynek, ale jestli si mezi nimi vybral přítelkyni, říct nechce. O svém soukromí Adamec nemluví a zůstat stranou bulváru mu tak nečiní problém.

"Soukromí si ani hlídat nemusím, protože to není tak, jak si myslíte, že by to někdo chtěl vědět, někdo to zkoumal. Žiju normálně," dodal pětadvacetiletý rodák ze slovenských Košic, který je zatím poslední Česko Slovenskou SuperStar.