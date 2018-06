SuperStar Kořalka má rád bílé holky

Přitom Jan Kořalka je obviněn z pohlavního styku se čtrnáctiletou dívkou. A policie si pro něj došla proto, že se nedostavil k soudu. Kořalka tvrdí, že je nevinen, a soud o tom bude rozhodovat v polovině května. - více zde

* Přineslo vám to obvinění hodně problémů?

Naopak. Psali mi kamarádi i soutěžící, že tomu nevěří a ať se prý držím. My kolem SuperStar se pořád scházíme, i když někteří už ze soutěže vypadli, a je to mezi námi moc hezké.

* Jak jste se s tou dívkou seznámil?

Dělal jsem jí vedoucího na táboře.

* Věděl jste, kolik je jí let?

Ona tvrdila, že je jí osmnáct, ale samozřejmě jsem věděl, že má míň. Musel jsem to jako vedoucí vědět.

* Jak se chovala?

Celou dobu po mně vyjížděla... Naštěstí tam byla moje máma, která to všechno krotila.

* S vámi byla na táboře i matka?

On to byl tábor Fondu ohrožených dětí, takže tam byli rodiče s dětmi plus vychovatelé a vedoucí.

* Vy tvrdíte, že jste s ní nespal. Co polibek? Líbali jste se spolu?

Nespal jsem s ní ani jsem se s ní nelíbal. Akorát na rozloučenou jsem jí dal pusu, ale to jsme si dali se všemi.

* Byla hezká?

Asi to bude vypadat divně, ale mně se líbí světlé holky, blondýny. Od tří let vyrůstám u bílých rodičů, tak možná proto.

* Co vaše současná láska Petra? Neodradilo ji to, co se kolem vás seběhlo?

Ne, já jsem jí všechno vysvětlil.

* Takže jste zamilovaný?

Mám ji moc rád, ale teď je to mezi námi takové... prostě na dálku.

* Co teď vůbec děláte?

Studuji sociální a zvláštní pedagogiku, je to takový půlroční stacionář.

* Myslíte si, že se tomu budete moci v praxi věnovat, když vám ta aféra udělala takový image?

Já se tím nezabývám. Je to problém, který nastal, ale dá se s ním žít.

* A proč se vlastně nevěnujete zpěvu, když vám to tak jde?

Vlednu si podám přihlášku na Ježkovu konzervatoř. Doporučil mi to pan Klezla, který připravuje SuperStar.