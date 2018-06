SuperStar je životní křižovatka

VŠE O SOUTĚŽI

ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR

"Diváci jdou po pěvecké kvalitě. Asi mají dost toho, když někdo umí od všeho trošku, ale je často v televizi,"dodává Herman.

* Koho si můžete mezi soutěžícími vybírat?

Protože soutěž vymysleli v Británii lidé související s BMG, získala firma práva na vydání kohokoli v první desítce. Těšíme se na finalistu, 20. června bude jasné, že bude umět zpívat a bude v té chvíli nejznámější tváří v republice. Dosavadní výsledky tomu nasvědčují. Připravili jsme vydavatelskou smlouvu, Nova najala nezávislého právníka na autorské právo, který deset finalistů zastupuje a je naším oponentem. Měl nějaké připomínky, nyní smlouvu doděláváme. Předpokládám, že ji všichni podepíšou. Po finále soutěže bychom vydali kompilaci deseti nejúspěšnějších zpěváků, podobně jako tomu bylo v Německu nebo v Polsku.



* Jaké šance má devět "poražených"?

Máme tři měsíce na to, abychom projevili zájem. Pak jsou volní a můžou vydávat desky u jiné firmy, bude-li o ně zájem.



* Vítěz bude bez autorského či manažerského zázemí. Zajistíte mu je?

Produkční či autorské týmy nejsou v Česku stále na nejlepší úrovni. Spolupracujeme s mnoha nakladatelstvími a autory po celém světě. Necháváme si od nich posílat nahrávky. Dostaneme třeba cédéčko s vybranými nahrávkami taneční hudby, balad, nebo písničkami pro dívky a chlapce. Zároveň oslovujeme i české autory. V podstatě je z čeho vybírat. Jsou písničky, které nikde nevyšly. Jen je musí někdo otextovat a nahrát.



* Nabízí se autorská dvojice Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová, se kterou sedíte v porotě. Oslovíte je?

Nezastírám, že jsem se s nimi o tom bavil, jsou zárukou kvality. Vědí, že je na ně zaměřena pozornost. Mohli by se obávat, aby je lidi nepomluvili, že stáhli vítěze pro sebe. Jsou opravdu báječní. Když se zeptám Gábiny, jestli by napsala nějaký text, říká: Nejsem hyena. Já si ale přeji, aby něco napsala. Ondřeje bych rád získal pro roli výkonného producenta. Ani by nemusel věci tolik skládat nebo nahrávat, s BMG by dohlížel na kvalitu nahrávek. Naznačil, že by to mohl stihnout.



* Kolik lidí z první čtyřicítky je opravdu dobrých?

Líbilo se mi jich deset dvanáct. Ale hned po prvním čtvrtfinále se mi představa jasných deseti zhroutila. Spousta interpretů, které jsem považoval za outsidery, na sobě zapracovalo. Třeba taková Aneta Langerová zpočátku vypadala nevýrazně a smutně. Věděli jsme, že zpívá dobře, ale měli jsme pochybnosti, jestli se hodí do showbyznysu. A pak najednou před námi stál někdo jiný, plný energie. Aneta své vystoupení podala tak, že z ní zářila energie a štěstí.



* Kde jsou pak vaši favorité? Budete se vítězům starat také o koncerty?

Před časem jsme založili koncertní agenturu Scream Artist Management. Jen když gramofonová firma, která vydá vítězi cédéčko, postupuje v součinnosti s koncertní agenturou, lze dosáhnout výsledků. Soutěžícím říkám, že musí velice tvrdě pracovat. I když se superhvězdou stanou, tak se v byznysu neudrží déle než rok, pokud nebudou pracovat. Budou vytrženi ze svých kořenů, ztratí kamarády, možná se rozejdou s partnery. Je to životní křižovatka a oni potřebují, aby je někdo držel i po lidské stránce.

* Co jim ještě radíte?

Varuji je. I když se nedostanou do finále, budou obletováni různými lidmi, kteří jim budou podstrkovat kusy papíru a říkat: Podepiš to. Radím, ať si zjistí, co je to za člověka, co jim dává podepisovat. Můžou totiž velice rychle skončit tak, že budou dva měsíce objíždět diskotéky za pár tisíc korun. Takhle si nepředstavuji hvězdnou kariéru.



* A jak si ji představujete?

Blokujeme na 24. června Sazka Arenu, kde chceme udělat koncert všech deseti finalistů. A i ti, kteří nepostoupí do nejužšího finále, si budou moci zazpívat na profesionální půdě. Třeba se koncert natočí na filmový materiál. Chceme využít okamžiku, kdy jsou lidi populární, ne s nimi vymetat kdeco.



* Může si nová superhvězda udržet pozici?

Současné hvězdy nemusí mít obavy o své trůny. Jejich pozice představuje hodně práce a vnitřní síly. Ale věřím, že vítěz toho jednou dosáhne. Nebude mít prázdniny. Deska nové SuperStar, kterou podpoříme dalšími koncerty, by měla vyjít na začátku září.



* Jaké šance má na mezinárodní scéně?

SuperStar vidím jako hvězdu evropského standardu. Čeká nás postup do světového finále, které loni vyhrál Kurt Nilsen. Když vyhrál Nor, proč by nemohl uspět někdo z Česka? Bylo by fajn, kdyby uměla anglicky nejen zpívat, ale i mluvit, aby mohla dávat rozhovory. Česko nikdy nemělo světově známého zpěváka. Je tu Karel Gott, Helena Vondráčková, ale to bude asi všechno.