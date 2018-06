SuperStar je psychický a fyzický boj

ODPOVĚDI PRVNÍCH

SEMIFINALISTEK NAJDETE ZDE.

Napjatá noc z neděle na pondělí přinesla prvních osm zklamaných a dva nadšené, byť dočasné vítěze - semifinalisty soutěže Česko hledá SuperStar. Do hry už místo poroty vstoupili svými hlasy diváci, kteří za prvních dvacet minut hlasování odeslali ze svých mobilních telefonů přes půl milionu krátkých textových zpráv (SMS). Takový zájem diváků u nás zatím žádná soutěž nezaznamenala.

Hlasování o dvou nejlepších z desetičlenných skupin si diváci v příštích týdnech zopakují ještě třikrát. "Pokaždé, jakmile všech deset soutěžících v první části nedělního pořadu Česko hledá SuperStar odzpívá své písně, moderátoři oznámí začátek hlasování pomocí SMS.

Ukončí ho ve druhé části večera po třiadvacáté hodině, poté dostanou výsledky ověřené notářem, které oznámí. Dál postupují vždy první a druhý soutěžící s nejvyšším počtem hlasů," řekl mluvčí Novy Dan Plovajko. Zároveň se včera publiku představilo osm nových kandidátů Hvězdné pěchoty, tedy těch, kdo neuspěli, ale o nichž mohou lidé hlasovat na internetu.

SuperStar má úspěch, Nova mění plány

Kvůli obrovskému diváckému zájmu o SuperStar mění Nova své programové plány. Sledovanost postupně narůstá, už předchozí, šestý díl pořadu, ve kterém porota vybrala čtyřicet uchazečů do čtvrtfinále, sledovalo 2,6 milionu diváků, což činilo 59 procent ze všech lidí sedících právě u televizorů

"Postupně, jak se blíží finále, se pořad posouvá do atraktivnějších časů. Zhruba za měsíc už přijdou na řadu velké pódiové show vysílané živě, které si vyžádají i další přesuny v našem programu," potvrdil Plovajko. Podrobnosti však kvůli konkurenčním stanicím neprozradil, pouze naznačil, že s úpravou programu Novy souvisí i výměna archivních bondovek za jiné filmy.

Druhá tvář soutěže Česko hledá SuperStar má podobu Hvězdné pěchoty - internetového hlasování o těch, kteří v soutěži neuspěli. Toto hlasování vede osmnáctiletá studentka Anna s více než sto dvanácti tisíci hlasy. Všechny hlasující však Anna označila za pokrytce, kteří sami nevyloudí ani tón, sama je přesvědčena o svých kvalitách. Zpívala prý dobře a zaujatá porota ji vyhodila neprávem. "Česká Dajdou je typem antihvězdy," soudí jeden z porotců, Ondřej Soukup. Podle něho má dívka pouze krátký čas k tomu, aby dokázala zužitkovat náhlou vlnu popularity, kterou si vydobyla "zpíváním" písně Thank You od zpěvačky Dido.

Antihvězda Dajdou má spoustu nabídek

"My Dajdou sledujeme. Zajímáme se o celou soutěž, máme tam určité zájmy," tvrdí moderátor Petr Novotný. Chce spolupracovat s firmou BMG, která vydá desku vítězi soutěže. "Rádi bychom ho zastupovali jako koncertní agentura," říká Novotný.

* Během necelé hodiny a půl bylo soutěžícím zasláno celkem 724 069 hlasů.

*První část soutěže zaujala 2806 tisíc diváků, což je 64% těch, kteří v dané chvíli měli zapnutý televizní přijímač.

Firmě BMG šéfuje další z porotců, Milan Herman, jenž by Dajdou desku zatím nevydal. "Její desky a trička by si možná pár lidí koupilo. I když nejsem přesvědčen, že by do obchodů zamířili lidé z internetové komunity, kteří kolem ní udělali největší rozruch," míní Herman. Lidé se prý rádi dívají na soutěžící, kterým to nejde. "Jejich rodiny a kamarádi jim to asi neumějí říct na rovinu. Ostatně každá země si našla takového borce. Ale já bych se bál, aby to těm lidem dál neublížilo," říká Herman.

Podle něho by bylo zajímavější, kdyby vyšlo DVD Hvězdné pěchoty, aby byla nepodařená vystoupení vidět, ne jen slyšet. "Jenže Nova dělá soutěž v licenci a nemůže nahrávky Hvězdné pěchoty vydat. O tom lze uvažovat až po skončení soutěže v červnu. Všechno ostatní by pro ně bylo vlastně 'antistar'," dodává Milan Herman. Ostatně právě takovou antihvězdu, Annu - Dajdou, už Česko má.