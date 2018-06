SuperStar Foret : Živí ho přítelkyně?

Míšo, naposledy jsme se potkali na tenisovém kurtu při turnaji osobností. Tenkrát jsi mě překvapil, že s raketou v ruce docela válíš. Jak dlouho provozuješ tento sport?

Už když jsem chodil do první třídy, tak mě táta přihlásil do tenisové přípravky v Prostějově, takže jsem ho kdysi dávno hrál i závodně. Já jsem vůbec sportování věnoval téměř devadesát procent svého dosavadního života. Závodně jsem také lyžoval a delší dobu provozoval lehkou atletiku. Tenis mě ale opravdu baví, protože se u toho člověk krásně uvolní a nemusí být závislý na „svém týmu“. Spoléhá se pouze na své síly a dovednosti. Něco jako rybaření, které mám taky velice rád.

A vzpomínáš si, jak jsi mi tam ublížil?

To myslíš, když jsem tě nepříjemným omylem zasáhl, řekněme, do horní části tvého hrudníku?:-) Za to se ti ještě jednou velice omlouvám. Bylo nepříjemný dívat se jak se svíjíš před těmi všemi novináři a dalšími hráči. Muselo to dost bolet… Připadal jsem si jako pako a ještě jednou se ti za to omlouvám. Byla to náhoda, za kterou nemůžu.

Letošní zima se u nás opravdu nevydařila. Já utekla za sněhem do Francie, kde byly podmínky pro lyžování naprosto skvělé…

To máš pravdu, z téhle „zimy“ mám chvílemi i deprese. Právě teď jsem měl být na horách, ale zrušili jsme to, protože jen procházky po svazích by mě asi neuspokojily, i když já přírodu rád. Začátkem března bychom měli vyrazit na ledovec do Dolomit, tak tam sníh snad bude.

Nedávno jsem se o tobě dočetla, že jsi bez koruny a nájem za tebe platí přítelkyně. To se nestydíš? :-)

Ach jo, že tohle vůbec čteš. Vše se vždy obrátí proti tobě, zvláště u tak nezkušených a amatérských redaktorů, jako v tom novém nejmenovaném bulvárním týdeníku, zabývající se focením českých „celebrit“, kde takovou blbost jistě napsali. Naštěstí nemám moc času tyhle ptákoviny řešit, ale člověka to vždy trochu zamrzí. Zvláště, když na tom není ani kousek pravdy. Však ty jistě víš, o čem mluvím.

Určitě jsi jako účastník druhé řady Česko hledá Superstar sledoval její třetí ročník. Co jsi na to říkal?

Bylo to, myslím, z hlediska televizní estrády povedené. Někteří tam měli i talent a v hlavě srovnané, což je určitě důležité. V jednom z posledních dílů jsem vystupoval, takže jsem měl možnost poznat některé soutěžící osobně. Někteří jsou v pohodě a bylo vidět, že táhli za jeden provaz. Největší výhodu měli v tom, že byli věkově vyrovnaní a prožívali tak všechno intenzivněji. V naší řadě byly velké věkové rozdíly. Mně bylo 17, jinému zase třeba téměř 30. To je sakra rozdíl a na diváky to vždy působí trochu podivně. Není v tom potom taková šťáva a gradace.

Většinu svého času teď trávíš ve zkušebně se svou kapelou. Vím, že na podzim chystáš desku. Jaká bude?

Nechci kolem toho zatím moc mluvit. Já začínám a čeká mě dlouhá cesta, ale vím, že je čas jet trochu po jiné koleji, než tomu bylo doposud. Taková by měla být i má deska oproti té první.

Slyšela jsem, že ve tvé kapele hraje Adam Koller (syn Davida Kollera), je to pravda?

Ano, Adam je náš bubeník.

A co koncerty? Kde tě můžou fanoušci vidět?

Mám novou manažerku, která je šikovná a domlouvá nám několik vystoupení, ať už v různých klubech, nebo festivalů na léto. Chystáme také koncertní program a šňůru zřejmě spojenou s nějakou větší domácí kapelou, ale ještě nemáme stanovené přesné termíny a tak. Vše se ale fanoušci mohou dočíst na mých webových stránkách www.foretmichael.cz, kde je vše od videoklipů, různých zajímavých fotografií, až třeba po kontakty.

Hodně tvých kamarádů hraje v muzikálech. Tebe nic podobného neláká?

Nedávno jsem dostal jednu nabídku. Ten nejmenovaný projekt se mi ale zatím moc nezdál, tak jsem ji neodkýval. Kdyby se ale naskytla zajímavá možnost účinkovat v nějakém dobrém muzikálu, s dobrou muzikou, určitě bych se nebránil.

VŠECHNY ČLÁNKY OD LUCIE VÁCHOVÉ ZDE