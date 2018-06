SuperStar: Doufáme, že nezklameme

Na otázku proč se hlásí do Česko hledá SuperStar, 20letý Brňák odpověděl: "Gott už to stejně za chvíli nebude zvládat a kdo za něj bude sbírat slavíky?" Jestli vám to připadá příliš sebejisté, tady je první hodnocení poroty: "Killing me softly i Vzpomínky z muzikálu Cats zazpíval super! Má dobrý hlas, projev a charisma." Dolinek postoupil do finále jako poslední díky divoké kartě poroty. V soutěži skončil 16. května.