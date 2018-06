SuperStar Denis Lacho a sestra Jandové: vztah na dálku skončil

Eliška Jandová nechyběla téměř na žádném finálovém kole soutěže Česko Slovenská SuperStar v Bratislavě. Díky své sestře se dostala i do zákulisí a seznámila se se všemi finalisty. S jedním z nich, se Slovákem Denisem Lachem, si padli do oka víc než jen jako kamarádi a začali spolu chodit. Láska na dálku se ovšem neosvědčila a dnes je již minulostí.



"Byli jsme závislí jen na telefonu, facebooku a internetu. Když už jsme se

viděli, neměli jsme na sebe moc času. Díky té vzdálenosti neměl zkrátka náš vztah cenu. Rozešli jsme se ale v dobrém, jsme v kontaktu, píšeme si. Teď jsme se i viděli, Denis přijel den před koncertem, tak jsme spolu vyrazili do Prahy. Bylo to vtipné, chovali jsme se k sobě jako brácha a ségra," říká s úsměvem Eliška.

Spolu s touto dvojicí mohl být v centru Prahy viděn i Jan Bendig, nejmladší z finalistů. S ním jsou oba také velcí kamarádi. Denis s Janem by rádi studovali v Praze konzervatoř. "Denis o konzervatoři hodně mluvil, ale asi to nedopadne. Pokud vím, musí dostudovat v Bratislavě střední školu," říká prostřední dcera rockera Petra Jandy.

SuperKoncert si nechala ujít, důvodem ovšem nebyly osobní důvody, ale přísné podmínky organizátorů akce. "Koncert by byl fajn a určitě bych si ho užila, ale za celou dobu bych se k nim nedostala, do zákulisí se nesmělo ani v jeho průběhu, ani po jeho skončení. No a já bych chtěla být rozhodně s nimi, povzbuzovat je a držet jim palce stejně jako při samotné soutěži. Možná to ale takhle bylo lepší, asi bych je rušila. Kluci mi to budou určitě vyprávět," uzavírá Eliška.