SuperStar Aneta: Bála jsem se vyhrát

17:26 , aktualizováno 17:26

SuperStar Aneta Langerová se zásadně podepisuje Anet, třeba je to i výraz její nezávislé klučičí povahy. "Chci zůstat stejná, je to moje motto a dodává mi to obrovskou sílu," libovala si ve své kůži i před čtenáři iDNES. POSLECHNĚTE SI AUDIOZÁZNAM.