Novou českou a slovenskou SuperStar je růžovovlasá Tereza Mašková

Poprvé v historii soutěže u nás se v superfinále utkaly tři dívky. Tereza Mašková zazpívala Ain’t Nobody od Chaka Khan, Fighter Christiny Aguilery a hit Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš.

Eliška Rusková předvedla I Will Always Love You od Whitney Houston a hit Raise Your Glass, který v originále zpívá Pink. Její třetí písní byla Lásko má já stůňu od Heleny Vondráčkové.

Karmen Pál-Baláž zazpívala píseň Show Must Go On od Queen a My Immortal kapely Evanescence.

Večerem provázeli moderátoři Jasmina Alagič a Leoš Mareš a v porotě usedli Matěj Ruppert, Katarína Knechtová, Ben Cristovao a Pavol Habera.

Kromě soutěžících vystoupili také SuperStar 2015 Emma Drobná, Mariana Prachařová a zpěvák Mikolas Josef, který reprezentoval Česko na letošní Eurovizi, kde skončil na šestém místě.

Vítězka SuperStar si musí být vědoma, že účast v show úspěch nezaručuje. Z deseti dosavadních vítězů pěvecké show se podařilo prosadit jen první české vítězce Anetě Langerové, druhé slovenské SuperStar Petrovi Cmoríkovi, prvnímu česko slovenskému vítězi Martinu Chodúrovi a úspěšná je i vítězka z roku 2015 Emma Drobná.