Superrychlý raketový motor zatím selhal

Nový typ tryskového motoru, který by měl být schopen pohánět letadlo téměř osmkrát vyšší rychlostí, než je rychlost zvuku, selhal v úterý při pokusu v Austrálii. Technici si od motoru hodně slibují - měl by zlevnit starty raket vynášejících družice a v letadle by mohl zkrátit cestu z Evropy do Austrálie na pouhé dvě hodiny (zatím trvá kolem 18 hodin). Motor, nazývaný scramjet (anglická zkratka ze slov supersonický spalovací náporový motor) má konstrukci odlišnou od dnešních leteckých i raketových motorů, neobsahuje žádné pohyblivé části, využívá ke spalování vzdušného kyslíku a má dosáhnout rychlosti 7,6 M (1 M neboli Machovo číslo je rychlost zvuku, tedy asi 1200 km/h). Tím by překonal dosavadní rekord špionážního letounu Lockheed SR-71, který létá rychlostí až 3,6 M. Při úterním pokusu, připraveném mezinárodním týmem vědců a koordinovaném australskou Queenslandskou univerzitou, se však scramjet vymknul dálkové kontrole a nepřekonal žádný rekord. Výzkumný tým si alespoň libuje, že přístroj se při přistání nepoškodil, takže pokusy mohou v příštích dnech pokračovat.