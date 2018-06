Samozřejmě že mám ještě sex, říká supermodelka po osmdesátce

„Samozřejmě že mám stále sexuální život, proč bych se ho měla vzdát? Vím, jak se potěšit. Mohla bych si užívat plytkou romantickou lásku a bylo by to v pořádku, ale já jsem zvyklá na celý chod,“ řekla Dell’Orefice magazínu New You.

Modelka, která se narodila v New Yorku rodičům italského a maďarského původu, byla třikrát vdaná a pak ještě jednou zasnoubená. O svém současném partnerovi ale nic neprozradila.

„Vždycky je nějaký přítel. Kdybych se musela čehokoliv vzdát, nevzdala bych se lásky,“ svěřila modelka listu The Telegraph v roce 2011.

Dell’Orefice také prozradila, jak se už téměř 70 let udržuje ve formě pro modeling.

„Jím podle chuti a nepočítám kalorie. Chci si jídlo vášnivě užít. Mohla bych mít s ním v životě problémy, jelikož jídlo miluji, ale nemusím se bát, protože mám dobrý metabolizmus,“ prohlásila a dodala, že její velkou slabostí je zmrzlina.

Současné modelky jsou podle ní v podstatě jen těla k pronájmu. Spousta z nich si buduje kariéru přes postel.

„Ty nejchytřejší, s dobrým vzděláním a dobrou morální podporou od rodiny a mentorů, do nastražených pastí nepadnou. Budou šetřit své peníze a použijí je jako odrazový můstek k trvalejší kariéře. Jsem jen nezávislý pozorovatel, ale tohle je můj dojem,“ dodala.