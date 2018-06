Superman Reeve chce opustit Ameriku

11:02 , aktualizováno 11:02

Představitel supermana Christopher Reeve, který je už sedm let zcela ochrnutý po pádu z koně, chce přesídlit do Velké Británie, protože Spojené státy podle něho brání studiu kmenových buněk z embryií schopných nahrazovat různé lidské tkáně. Právě v tomto výzkumu spatřuje bývalý herec naději na uzdravení. "Přemýšlím o tom, že přesídlím do Velké Británie, kde výzkum pokročil. Chci se nabídnout jako dobrovolník na pokusy," prohlásil Reeve podle televizní stanice NBC.