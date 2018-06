Superman: Mám šanci zase chodit

18:12 , aktualizováno 18:12

Ochrnutý americký herec Christopher Reeve při návštěvě Izraele prohlásil, že existuje slušná šance, že bude znovu chodit - pokud se ovšem politika a náboženství nebudou plést do vědeckého výzkumu. Píše to americký list The New York Post. Padesátiletý Reeve se proslavil jako filmový Superman, ovšem od roku 1995 je od krku dolů ochrnutý po neštastném pádu z koně.

