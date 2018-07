Říkali mi Tlustý Cavill, vzpomíná na školní léta představitel Supermana

V aktuálním rozhovoru pro australské vydání magazínu GQ herec zavzpomínal na své dětství a posměšky ze strany spolužáků.



„Když jsem chodil do školy, byl jsem hodně obézní. Říkali mi Tlustý Cavill. To byla má přezdívka, která mě děsí dodnes. Ano, šikanovali mě kvůli váze. Ale nebudu tu sedět a nadávat. Děti jsou zkrátka děti,“ vzpomíná Cavill, kterému trvalo mnoho let, než zhubl a začal být atraktivní.

„Tuk se mě držel. Vždycky jsem měl ze své váhy mindrák. Všechny přítelkyně, které jsem kdy měl, mi sice říkaly, že vypadám skvěle, ale já jsem jim nikdy nevěřil,“ svěřil se v roce 2013 v interview pro magazín GQ.

„Žena, která mě dokáže podpořit, zvednout mi sebevědomí a pomůže mi zapomenout na mé nedokonalosti, to je značka ideál,“ říká herec, který se nedávno rozešel s filmovou kaskadérkou Lucy Corkovou a v současnosti hledá novou lásku.

„Myslím, že by žena měla být sváděna a naháněna, ale možná jsem příliš staromódní, když tak uvažuju. Dnes je velmi těžké se tak chovat, když máme nastavena určitá pravidla. Protože pak je to takto: No, nechci jít za ní a začít s ní mluvit, protože budu označen za násilníka či něco podobného. Takže si říkáte toto: Zapomeň na to! Ale je to mnohem bezpečnější, protože jsem člověk neustále sledován veřejností, a pokud jdu a flirtuju s někým, tak kdo ví, co by se pak stalo,“ svěřil Henry australské edici magazínu GQ.