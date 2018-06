SuperKoncerty objevily tanečníky

Skupina Dance 2XS tam doprovodila sedm z deseti zpěváků a přidala dvě sólová čísla. Choreografii si dělala sama doslova za pět minut dvanáct, ale byla za ni pochválena. Dokonce zakladatelem skupiny, Američanem Patrickem Chenem, který se shodou okolností objevil v Praze.

Patrick Chen vytvořil po celém světě spousty obdobných tanečních formací. Fungují víceméně samostatně, ovšem všechny pod názvem Dance 2XS.

"Dostali jsme se k sobě náhodou," říká Ivana Hannichová, která je mluvčí a manažerkou české odnože. "Byla jsem právě na zkušené v Chicagu a tam jsme se s Patrickem potkali v jednom tanečním studiu. Strašně se mi líbilo, co dělal. Bylo to přesně to, co my tady vyjukaně sledujeme na MTV. Tak jsem mu na nás dala kontakt, že bychom byli rádi, kdyby se mohl zúčastnit našeho workshopu. On přijel do Prahy, moc se mu tady líbilo a řekl nám, že by bylo fajn, kdybychom byli jeho další skupinou," dodala.

Patrick Chen spolupracoval s Justinem Timberlakem a zejména se zpěvačkou Aaliyah, která zemřela při leteckém neštěstí. Ta ho prý ovlivnila nejvíc a předala mu poselství "co neuděláš teď, už nemusíš udělat zítra", které nabylo dalšího rozměru po její tragické smrti.

Chen se snaží vychovat z každého tanečníka tvůrčí osobnost. Chce, aby všichni byli schopni vytvářet choreografie. "Když je tady, pracujeme společně, ale můžeme za ním jezdit také do Evropy, kde se často pohybuje. Dvakrát do roka pak pořádá v Chicagu takzvaný Urbanite, což je show jenom té jeho skupiny, na kterou se sjedou její pobočky z celého světa. Tam bychom se na podzim strašně rádi dostali," říká Hannichová.

Sama vystudovala obchodní akademii, protože rodiče si nepřáli, aby se tanci věnovala profesionálně. Nakonec ale stejně skončila v tělocvičně. V sedmnácti letech tančila v muzikálu Jesus Christ Superstar, k němuž dělala choreografii její matka Ivanka Kubicová. Pak následovala Evita. Dnes ji zajímá výrazový tanec - hip hop, jazz dance... "Ten styl, který se snažíme lidem přiblížit, tady zatím nikdo nedělal, takže nemáme ke komu chodit na hodiny. V tom je to pro nás dost těžké. Ale to, co je tady zaběhnuté, dělat nechceme."

Dance 2XS, již tvoří sedm členů, včetně Aleše Smolky, bývalého člena skupiny A-Tak, by měla provázet finalisty SuperStar i na dalších koncertech.