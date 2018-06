Supergirl pomohly nemocným

Supergirl se od jiných soutěží typu Miss liší především důrazem na intelektuální stránku uchazeček. "Proto jsme zařadili mezi jednotlivé soutěžní disciplíny také konverzaci v cizím jazyce," dodala manažerka soutěže.

Porotě předsedal herec Jiří Krampol. Přihlížel také k projevu dívek při rozhovoru s moderátorem akce Petrem Jančaříkem. Konverzaci v češtině i cizím jazyku doplnil volný program - módní přehlídka a divácky asi nejatraktivnější promenáda v plavkách.

Letošní přehlídka krásy Supergirl 2004 volně navázala na druhý ročník soutěže, který se konal v loňském roce v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku a v roce 2002 ještě v České Vsi u Jeseníku.

SUPERGIRL 2004

1. Kateřina Kuřátková z Pardubic

2. Eva Staščáková z Bruntálu

3. Veronika Kvapilová z Olomouce

Zkušenosti pořadatelů z uplynulých let potvrzují, že soutěžící považují své vystoupení za velkou a cennou zkušenost, kterou budou moci využít i v běžném životě.

„Supergirl dává mladým dívkám na vědomí, že náplní života by neměla být jen touha po pouhé fyzické kráse, ale že bez schopnosti náležitě komunikovat nelze dosáhnout úspěchu. Současně ukazuje, že pro společnost je nezbytné podporovat sociální a zdravotnická zařízení, která se stále potýkají s nedostatkem finančních prostředků, a že egoismus by měl být zatlačen až do pozadí společenského vědomí,“ říká Grošková.

I proto dívky před soutěží navštívily Fakultní nemocnici v Olomouci, kde jim lékaři vysvětlili, v čem spatřují hlavní význam pořádané akce. „Přímá vazba s těmi, jimž jsou finanční prostředky určeny, se nám osvědčila již minule. Kontakt s nemocnými je pro dívky nesmírně poučný, protože tak mohou pochopit, jaké podoby může mít lidská existence,“ uvedla Grošková.

Výtěžek z dražby korunky vítězky putuje na konto nadace Haimaon, kterou založili pracovníci Fakultní nemocnice Olomouc s cílem podporovat program transplantace kostní dřeně a zlepšit podmínky léčby nemocných s poruchami krvetvorby. Dražby se mohl zúčastnit každý, kdo zaplatil pětitisícový poplatek.