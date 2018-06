Šumavské Nové Údolí je součástí Krajiny roku

V sobotu a v neděli čeká české i německé návštěvníky Nového Údolí bohatý program. "Recesí bude nejkratší mezinárodní trať na světě, postavili jsme sto metrů kolejí na náspu zlikvidované trati do Pasova a jezdit zde bude maketa lokomotivy s vagóny," popsali dnes novinářům program víkendové akce její organizátoři.Projekt Šumava/Böhmerwald je zaměřen na obyvatele této oblasti, potenciální turisty a návštěvníky z celé Evropy a na osoby odpovědné za regionální, celostátní a evropskou politiku. Na jeho realizaci se společně se sdružením Mezinárodní přátelé přírody budou podílet i sdružení Přátel přírody ČR, Horních Rakous a Bavorska.Oblast na rozhraní ČR, Rakouska a Německa byla podle Přátel přírody ČR po celá desetiletí odsouzena do okrajové role. Železná opona bránila vzájemnému poznávání a výměnám přes hranice a vedla i k hospodářskému znevýhodnění po obou jejích stranách. Od otevření hranic panují vstřícné nálady, rozvíjející se cestovní ruch přináší do této oblasti rozmach a vstup ČR do Evropské unie tento proces zřejmě ještě urychlí.Projekty Krajina roku vyhlašuje již od roku 1989 vždy na dvouleté období mezinárodní konference prezidentů dvaceti národních svazů Přátel přírody. Evropskou krajinou roku se tak vždy stane některá příhraniční ekologicky cenná, ale ohrožená oblast Evropy.