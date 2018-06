Suchařípa hledá sexbombu

Suchařípu dělí od jeho přítelkyně 350 kilometrů, žije totiž v Rožnově pod Radhoštěm, kde ji svého času náhodou potkal. Že by přestal fungovat vztah na dálku, který už se nevyplatil několika párům, naposledy třeba topmodelce Simoně Krainové, která to na poněkud větší dálku táhla s Turkem Alpem?

"Naše setkání byla velká náhoda a všechno zatím klape. Doufám, že to bude stejně tak klapat i dál. A pokud jde o tu vzdálenost, nemyslím si, že je vzhledem k mému povolání zase tak velká. Dám často dohromady třeba tři dny za sebou a můžu odjet. Důvod, proč hledám sexbombu, je založení skupiny Kanibal, které jsem frontmanem," uvádí na pravou míru Suchařípa.

Kanibal bude hřebem večera

Skupina má zatím dvě písničky a čtyři členy. Vedle Suchařípy je to zpěvák a imitátor Libor Petrů, bavič Václav Upír Krejčí a herečka Eva Čížkovská. A právě do téhle partičky se hledá mladá sexbomba. "Ta naše kapela se nesmí brát úplně vážně, je to spíš legrace, ale myslím, že je to dobře udělané muzikantsky. Potřebujeme ale nějakou pěknou zpěvačku. Když budeme mít dvě, tak to vůbec nebude vadit. Zatím se rýsuje spolupráce se zpěvačkou Tanjou.

"Já jsem založením rocker, tak myslím, že nám to půjde pěkně dohromady a že budem ladit. Reggae zpívané po rockersku, to tady ještě nebylo. Naše vystoupení brzy nabídneme na nějaké akce jako hřeb večera," směje se Suchařípa.

Reggae má rád herec a dnes už i zpěvák od puberty, oblíbil si totiž jamajského zpěváka tohoto stylu muziky, Boba Marleyho. "Měl jsem ho rád za jeho přístup k životu, i když se velice mladý uhulil k smrti. Já nejsem týpek, co by kouřil trávu, protože bych nemohl dělat to, co dělám, to by nešlo dohromady. Jointa jsem určitě ochutnal, ale ten stav, který mi přivodil, se mi nelíbí a nebaví mě. To si dám radši moje oblíbené plzeňské pivo, v poslední době novinku pivovaru Master. Takové černé dobře chlazené osmnáctistupňové pivo dokáže navodit daleko příjemnější atmosféru. Zvlášť před dobrým jídlem, které je další mojí drogou, funguje totiž skvěle jako aperitiv," uzavírá herec.