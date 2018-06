Suchánek a Genzer sní o dovolené ve ferrari

Michal Suchánek líčil svou dovolenou ve ferrari s naprosto vážnou, až kamennou tváří. Zato Richard Genzer řval smíchy tak, že málem přepadl přes zábradlí, o které se opíral, když naslouchal vizím svého kolegy. Za chvíli ale zvážněl a přidal se k hovoru. "Já pojedu na dovolenou s Michalem. Jako on mám rád rychlá auta, a tak bych si chtěl taky užít ferrari. Akorát, že je jen pro dva. Kdybych chtěl cestovat i s rodinou, měla by to moje žena blbý. Bolely by ji nohy od stání vedle auta."

Když oba komici tahle nečekaně vymysleli, kam a jak zamíří na letošní dovolenou, ještě se nahlas zamýšleli, jak dlouho by vlastně chtěli ve ferrari odpočívat.

"No, já myslím, že do tý doby, než večer zavřou ten autosalon, do kterého se chodím na to rádoby moje ferrari dívat," navrhl Michal Suchánek. "Já jsem pro. V noci už by to asi nebylo ono," připojil se Richard Genzer.