Stylistka má na SuperStar dva dny

V televizi Nova začínala před deseti lety coby produkční, která měla velký koníček - bavilo ji kreslení a navrhování modelů. Šanci proměnit ho v povolání dostala nejprve v pořadu Gumáci, do kterého navrhovala kostýmy pro loutky a kde spolupracovala i s nynějším režisérem SuperStar Michalem Čechem.

Dnes je výtvarníkem kostýmů pro pořad Tele Tele a kromě toho se podílí na vzniku a realizaci dalších pořadů Novy. Na kontě má i práci pro reklamu. Kvůli soutěži Česko hledá SuperStar se musela naučit spoustu nových věcí.

"Zpočátku bylo těžké vůbec pochopit, že máme jenom dva dny na to, abychom oblékly deset lidí, kteří nemají představu o tom, jak chtějí vypadat, a nevědí, co sami se sebou. Práce s nimi je o to těžší, že jsou vynervovaní a pod stresem, jenž má vliv na jejich reakce. Nejde-li jim písnička nebo choreografie, projeví se to většinou právě v kostymérně nebo maskérně. S korepetitorem, hlasovým poradcem ani choreografem se dohadovat moc nemohou, a tak jediný prostor, který jim zbývá pro emoce, je u nás."

Na semifinálová kola si každý soutěžící přiveze troje oblečení z domova. Kostýmní výtvarníci mají fungovat jako poradci. Doporučit, co ano, co ne, případně jejich model obohatit nějakým doplňkem. Praxe je však jiná.

"Z devadesáti procent si přivezou absolutně nevhodné věci. Ani ne tak pro ně jako pro kameru, což není jejich chyba. Nemohou totiž vědět, jak budou v určitém materiálu před kamerou vypadat, jak jim bude lichotit a jaká kombinace barev je vhodná," popisuje Straková.

A co z toho pro stylistky vyplývá? Během dvou dnů musí všech deset obléknout tak, aby byl výsledný efekt co nejdokonalejší. První den, v pondělí, s nimi sedí a vybírají z hromady oblečení, které vypůjčily z butiků v podstatě naslepo jen na základě fotografií soutěžících a jimi udaných mír a velikostí. Probírají jednotlivé varianty, diskutují o tom, v čem se budou cítit dobře, co jim sluší, co ne. Na konci dne by měly mít hotovou alespoň základní kostru modelu. V úterý, kdy už vědí, jak dotyční vypadají, znají jejich přesné míry a mají jasno v tom, co jejich postava potřebuje, vyrážejí do města pro další kousky.

"Oběhneme i patnáct butiků, zrovna jako minulý týden. Jedinému Ali Amirimu jsme nemusely shánět nic, ten přijel s vhodně zvoleným oblečením ze svého šatníku. Půjčovaly jsme mu jen naše boty," chválí čerstvého finalistu.

Večer se oblečení dolaďuje, navíc se stylizují moderátoři, ve středu je generálka a předtáčka.Ve čtvrtek a v pátek vracejí vypůjčené oblečení, vytipovávají další vhodné butiky a v sobotu už navážejí nové oblečení pro další desítku. Počítají samozřejmě i s tím, že jejich práci budou hodnotit kolegové z branže.

"Můžou na ni mít osobitý názor, což je přirozená věc. Móda a módní styl totiž nemají žádné limity a jsou vždy subjektivním názorem každého. Naše možnosti vytvářet originální a umělecká díla jsou omezené podmínkami, ve kterých pracujeme. A ty jsou nesrovnatelné s podmínkami módního stylisty, který do ruky dostane modelku, fotoateliér, úžasná světla a butiky jakékoliv cenové relace."

Naštěstí může stylistický tým zúročit zkušenosti z minulého roku. „Už nám to jde líp od ruky, je to víc rutinní záležitost. Nikdo si ale nedovede představit, jak náročná je to práce. Nemáme ani den volna, ráno v osm začínáme, večer končíme. Odměnou je nám výsledný efekt. Těší nás, když vidíme, že oblečení, které jsme zvolily, postavě soutěžících pomůže a sluší jim,“ dodává Straková.