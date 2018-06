Stylistka Koutská zachraňovala v Turecku topící se důchodkyni

"Byla jsem zrovna ve vodě, když se začal ozývat hlas postarší ženy, která se koupala společně se svým vnukem. Vše bylo v pohodě do chvíle, než se nečekaně přiřítily velké vlny a ženu doslova semlely," líčí Koutská, jež pro VIP zprávy připravuje rubriku o módě.

Že by měla topící se důchodkyni z Ruska pomoci, neváhala ani vteřinu. V takových situacích si prý umí poradit. "Vždycky se mi zatemní mozek a vím, že musím pomoct. Prostě jsem za ní běžela a s její rodinou jsem ji tahala z vody. Bylo hrozné to vidět, vše navíc bylo o to těžší, že na břehu byl i její vnuk, který zoufale s pláčem volal: "Babičko, babičko. Hlavně, že se on stačil dostat včas na břeh," popisuje nepříjemný zážitek redaktorka.

Zachráněné se ujala rodina

Rychlá záchranná akce skončila úspěšně. Ženu vytáhli z vody během několika vteřin a kromě odřenin, které jí způsobilo kamenité podloží, neutrpěla vážnější zranění. "Lidi vlny podceňují, nezarazí je ani výstraha, kterou symbolizuje vlajka na stožáru pobřežní hlídky," řekl zasahující plavčík.

Jeho slova potvrzuje i česká delegátka působící v Turecku. "Naše klienty na informačních schůzkách pochopitelně varujeme, ale lidé si myslí, že i několikametrové vlny dokáží zdolat. Jak víme z praxe, není to pravda," řekla iDNES.cz Marcela Semelová z cestovky Blue Style, jejíž hotel Asteria Elita je právě útočištěm známých osobností z Česka. Volné chvíle zde tráví například moderátorky Zuzana Belohorcová a Eva Decastelo, které odpočívají nejen se svými malými dětmi, ale i maminkami.

Gabriela Koutská

"Chvíli před tím jsem se rozčilovala nad ztracenými brýlemi, není to paradox? Jsem vděčná za každou situaci, která člověka vrátí zpátky na zem. A k té záchrana života určitě patří," uzavírá nepříjemné prázdninové story Gabriela Koutská.