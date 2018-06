Stylisté přestřelili, Kobzanovou i Hanychovou oblékli do stejných šatů

Slavnostní moderování bylo pro Dianu Kobzanovou hračka. Jak sama říká, není trémistka, tudíž si přímý přenos po boku kolegy Petra Vágnera naopak užívala. "Pokud si dobře vzpomínám, neudělala jsem žádnou chybu, ale je fakt, že v tak obrovské hale jsou trochu problémy se zvukem, je špatně slyšet. Hodně moderuju festivaly, takže jsem zvyklá mít před sebou několik tisíc lidí," uvedla.

Diana Kobzanová a Jan Charouz Diana Kobzanová střídala šaty jak na běžícím páse

Obratnost se v případě Kobzanové projevila i během převlékání šatů - kromě těch, které na sobě měla v jiný den i Hanychová, jich stačila prostřídat hned několik. "Všechny mi připravil stylista Filip Vaněk. Byly nádherné, od Gucciho, Kláry Nademlýnské, Alexandera McQueena a Pinko. To jsou ty, které prý měla na sobě i slečna Hanychová," upřesnila modelka a někdejší Miss ČR z roku 2001.

O kuriózní momenty se během Hudebních cena Óčka postarala i díky své výšce 182 cm. Když se k tomu ještě přičtou deset centimetrů vysoké podpatky, není divu, že většina hostů nesahala moderátorce ani po krk.

"Od dětství jsem vyšší než všichni a vůbec mi to nevadí. Naopak to někdy působí i vtipně. Přátelé mi říkají Avatarka. Navíc kdybych přeci jen měla ze své výšky mindrák, těžko bych nosila jehly. Navíc mám opravdu dlouhý nohy, líbí se mi to," směje se Kobzanová, jejíž ony pověstné dlouhé nohy měří od pasu dolů neuvěřitelných 126 cm.

Výška Diany Kobzanové zastínila většinu hostů

Kromě moderování na Frekvenci 1 se Diana Kobzanová nyní připravuje na křest svého kontroverzního kalendáře, jenž nevšedním způsobem mapuje život na vesnici. Rozruch dokonce způsobil i u mezinárodních ochránců zvířat z PETY, kteří se pozastavovali nad fotografiemi ze zabíjačky.

"Nijak jsem to neřešila, nemyslím si totiž, že například v Anglii nebo USA rostou hamburgery na stromech," uzavírá Kobzanová, jež svůj charitativní kalendář slavnostně pokřtí 8. prosince. Výtěžek z prodeje, který probíhá na webu rádia, poputuje na konto organizace Help pes.