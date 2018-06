Nákupní den se mnou stojí 16 tisíc, prozradil stylista Vaněk

Vaněk se v show Drzá Diana nejprve zdráhal prozradit svou cenu. Nakonec se odhodlal a zveřejnil, že nákupní den s ním stojí 16 tisíc korun. Plus je třeba připočíst cenu za oblečení, které vám vybere.

"Za nákupní den se stihne tomu klientovi připravit třeba celý šatník na sezónu třeba podzim/zima. Jsou dvě varianty: buď s tím klientem chodíš po obchodech, ale to toho tolik nestihneš. Nebo si to já za ten nákupní den oběhám a v klidu přijedu k tobě, což je ta lepší varianta a víc klientů ji využívá. Tam to prokombinuji s tím, co máš v šatníku, případně to nafotím na různé akce nebo co s čím máš nosit," popsal Vaněk Kobzanové svou práci pro "běžně společensky činného člověka."

Filip Vaněk stojí za vzhledem Leoše Mareše nebo třeba Terezy Kerndlové, s níž spolupracoval i na jejích svatebních šatech.

Má štěstí, že už má jméno a celebrity ho vyhledávají. Sám však uznává, že je v současné době v Česku stylistů až příliš.

"To je takový nešvar. Každý gay si myslí, že může dělat stylistu," řekl Vaněk.

Kobzanová mu ve své show připravila i kvíz, v němž mu ukazovala fotky českých hvězd se zakrytou hlavou, aby je poznal jen podle oblečení a to zhodnotil. Skryla mezi ně i jeho vlastní práci. Jestli ji poznal a jak ji zhodnotil, uvidíte v pátek ve 21:10 v show Drzá Diana.