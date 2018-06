Stylista Chrástek fotil spodní prádlo, práci předcházelo mučení

"Věděl jsem, že tohle bude těžká práce, ale teď jsem si to zkusil poprvé. Make-up, vlasy - je to vyčerpávající," přiznal Chrástek.

Práci neulehčil ani svým kolegům, kadeřník i vizážistka se shodli, že s muži je to daleko náročnější. "Když se líčí muž, musí to být hodně přirozené, takže je to hodně o detailech," řekla iDNES.cz vizážistka Michaela Ohemová. Chrástek pak doplnil, že mu museli nalepit i řasy, aby vyniklo oko.

Celému focení navíc předcházelo mučení v posilovně i kuchyni. "Do posilovny jsem chodil tak třikrát nebo čtyřikrát týdně, v tom závěru dokonce i šestkrát. Samozřejmě jsem musel upravit i stravu, aby to břicho nějak vypadalo," vylíčil.

Několikaměsíční dřina se ale vyplatí, a navíc pomůže dobré věci. "Dal jsem slib Heleně Houdové, že když něco budu fotit, uděláme i speciální kalendář, ve kterém zapózují všichni, kteří na něm budou pracovat, bez nároku na honorář. Výtěžek pak půjde na konto její nadace Slunečnice," dodal stylista Dušan Chrástek.