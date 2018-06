Stydlivka Kerestešová: V lásce čekám na zázrak

Vystudovaná učitelka prvního stupně toužila po herectví od dětství. Po studiích šla vytrvale za svým snem a účastnila se spousty konkurzů. Ve dvaceti natočila vánoční reklamu, v níž v rudých šatech umývá obrazovku, následoval seriál Rafťáci a nyní Vyprávěj. Kvůli němu si mimochodem nechala obarvit své havraní vlnité vlasy na blond.

"Uznávám, že reklama měla k herectví hodně daleko, pak jsem na sobě ale pracovala, učila se. A přišli Rafťáci. Málem jsem v nich ale nehrála, odmítla jsem svlíkací scénu. Nakonec mi našli dublérku a obsadili mne i bez toho, aniž bych se musela odhalovat. Jsem ráda, že ani ve Vyprávěj nebyly žádné milostné či svlíkací scény, jsem totiž velká stydlivka," přiznává Kerestešová. Ta věří na lásku na první pohled, jen si pokládá otázku, jestli taková láska také vydrží.

Hlavní hrdinové seriálu Vyprávěj

Vyprávěj má za sebou poslední klapku a mladá herečka může už jen vzpomínat. A také doufat, že si jí všimnou další producenti a bude v herectví moci pokračovat dál. "Je to práce, která mě nesmírně naplňuje, ale nikdy člověk neví, co mu život připraví." Zatím bude pilovat český jazyk, protože hrát v češtině je pro rodilou Slovenku samozřejmě mnohem složitější než ve slovenštině.

"Česky se stále učím mluvit, snad to ale není tak hrozné. Hrát je ale samozřejmě mnohem těžší v češtině, musím si pamatovat každou větu, protože když zapomenu nějaké slovo, anebo si ho samovolně upravím, vyjde z toho totální blud. Ve slovenštině se cítím uvolněněji, i když ani ta moje slovenština už není to, co bývala. V Česku totiž nějaký čas žiju a trávím tady osmdesát procent času. Plánuju tady žít nadále, ale plány jsou jedna věc a realita druhá, uvidíme," přemítá herečka.

Slavnostní dort

Kromě herectví ji baví cestování. Navštívila například Čínu, Indii, Nepál a chystá se do Afriky. Téměř závislá je na bylinkových čajích. "Nejoblíbenější je můj spací levandulový, přes den piju mátu nebo heřmánek."

Čaje či sbírání zkušeností možná dobře působí i na její emoce, už je prý totiž méně přecitlivělá. "Začátky natáčení byly těžké a prožívala jsem je všelijak, byla jsem plná emocí. Smích střídal pláč...," přiznává Kerestešová. Velkou oporou jí byl právě ve Vyprávěj Roman Vojtek. "Je to spontánní, skvělý kluk a mimo kamery strašně vtipný. Nejtěžší pro mne byly scény ze srpna 68, krásná byla svatba v kostele. Nejvíc jsem se bála porodu, ale nakonec jsem si to užívala," uzavírá herečka.