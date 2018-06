Stydlivka Daryl Hannahová pracovala ve striptýzovém baru

Dále v talk show prozradila, že během svých příprav na roli erotické tanečnice ve snímku Dancing At The Blue Iguana skutečně pracovala ve striptýzovém klubu. Jakou práci zde zastávala, ovšem nechtěla prozradit. "Divákům dokonce předvedla několik svých tanečních kreací, s nimiž vystoupila ve filmu. Všichni z toho byli unešení a nikdo se nestačil divit, včetně mě samého, protože to vůbec nebylo ve scénáři," dodal Leno.



Nutno podotknout, že Daryl zůstala během celého svého vystoupení v talk show Jaye Lena oblečená. Důvod je prostý. Podle vlastních slov se prý herečka striptýz nikdy pořádně nenaučila. "Musela jsem se připravovat především na tanec. Mnoho z mých pohybových triků jsem si vymyslela sama. Byla jsem tak nervózní, abych se naučila alespoň tancovat, že jsem na to, jak vlastně dělat striptýz, zapomněla. Ve filmu jsem to zvládla, ale tady bych vám ho asi nepředvedla," svěřila se s úsměvem na rtech červenající se hvězda snímků Roxanne, Jackpot či In God We Trust.



"Nikdy bych nevěřil, že se mi povede přemluvit právě Daryl, aby v mém pořadu vystoupila. Mezi všemi svými přáteli a kolegy je známá jako ta nejstydlivější hollywoodská herečka. Zřejmě se v ní něco zlomilo, nebo jen jednoduše chtěla okusit kousek nepoznaného. Každopádně její účinkování bylo velkým zážitkem nejen pro mne, ale především pro všechny diváky," řekl Leno.

