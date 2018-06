Studenta zabil automat na colu

Příbuzní oběti v textu žaloby uvádějí, že na tragické události mohly mít podíl nejen Coca Cola a univerzita, v níž byl automat umístěn, ale i výrobce přístroje společnost Vendo a provozovatel automatu firma Beaver Foods.Zástupce rektora univerzity Jean-Luc Gregoire řekl, že záležitost je nyní v rukou soudu a pojišťovny. "Je to věc rodiny, zda hodlá žalovat, ale zpráva koronera uvádí, že za nehodu nikdo nemohl a že to byla jednoznačně nehoda," poznamenal.Quebecký koroner doporučil torontské filiálce Coca Coly, aby na prodejní automaty umístila nálepky s varováním a opatřila přístroje zařízením, které by zabránilo s ním volně cloumat. Od roku 1978 zahynulo ve Spojených státech po převržení prodejního automatu 35 lidí, poznamenal koroner.Coca Cola v tiskovém prohlášení uvedla, že na celém území Kanady již začala zavádět opatření, která jí koroner ve zprávě doporučil.