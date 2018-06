Studené večeře pro teplé večery

Jedním z největších kulinárních vynálezů, který získává zvláštní kouzlo za jarních a letních večerů, je švédský stůl neboli studená večeře. Obložené mísy lze připravit předem, jídlo nevychladne a na talíř si každý naloží jen to, na co má právě chuť. Žádné přejídání, jen aby na talíři nic nezůstalo.Připravit tradiční studenou večeři je především otázka dobrého nože a vkusu. Neměla by chybět zelenina a ovoce, maso, sýrová mísa a samozřejmě pečivo. Vše lze obohatit podle vlastní fantazie třeba pomazánkou nebo exotickou studenou polévkou.Představa stolů prohýbajících se pod nezkonzumovatelným množstvím pochoutek však není správná, stejně jako plátek kupované sekané v umaštěném papíru. Důležitá je nejen skladba pochoutek, ale také způsob jejich úpravy na stole. Méně může znamenat více. Zvlášť pokud je jídlo vyšlechtěné pro oko a neošizené pro jazyk, tak, jak se na tom vzácně shodují dvě slavné kuchyně světa: francouzská a japonská. Ale nepočítejte s tím, že příprava studené večeře vám výrazně ušetří čas jen si ho musíte jinak rozvrhnout. Největší díl času zabere krájení a zdobení.Už vzhledem ke své barvě působí sýry nejlépe na prkénku. Také se na něm krájejí lépe než na talíři. Správně se servírují v celých kusech, s kvalitním nožem, aby si každý mohl ukrojit, kolik chce. Lákavé zátiší vznikne, když sýry ještě ozdobíte, třeba kouskem hroznového vína, petrželkou, ředkvičkami, rajčaty a okurkami. Nepodceňujte ani výběr sýrů. Jejich největší milovníci, Francouzi, dbají vždy na to, aby měli na stole alespoň čtyři druhy: tvrdý sýr typu ementálu, polotvrdý jako je gouda nebo eidam, sýr s ušlechtilou plísní, jako je rokfór, gorgonzola nebo niva, a konečně měkký sýr, třeba hermelín, camembert nebo brie. Samozřejmě přijde k chuti i sýr ovčí a kozí. Tavené sýry si schovejte na jindy. Pokud na večeři zvete návštěvu a u stolu se sejde čtyři nebo pět lidí, měly by jednotlivé kousky sýra vážit přibližně 200 gramů. Nezapomeňte sýry z chladničky vyndat asi hodinu předem, aby se v pokojové teplotě mohlo rozvinout jejich aroma. Nejlépe je jim ve spodní přihrádce na zeleninu, optimální je stejně jako pro pivo a víno sklep.Nemusíte se spokojit jen s obligátní mísou pokrytou kolečky salámu a šunkou. Šunka by jako tradiční lahůdka ovšem chybět neměla, jen ji můžete obléct do slavnostnějšího hávu. Nejjednodušší je nakrájet ji na kostičky a bohatě jimi posypat zeleninový salát. Trochu pracnější, ale klasická dobrota: jednotlivé plátky srolované s náplní křenové šlehačky nebo třené nivy jsou přímo slavnostním chodem. Děti milují jednohubky, které vytvoříte, když ke kostce šunky párátkem připíchnete kousek ananasu nebo melounu. Anebo šunku nakrájejte na silnější plátky a nakládejte s ní stejně jako se studenou pečení, uzeným jazykem nebo paštikou. Na talíři ji přelijte omáčkou, vynikající je například švestková. Připravíte ji tak, že oloupete větší cibuli a nakrájíte na malé kostky. Asi 400 gramů švestek vypeckujete a rozčtvrtíte. Cibuli necháte zesklovatět na lžíci oleje a přidáte švestky. Zalijete třemi polévkovými lžicemi šťávy z černého rybízu, trochu osolíte a přikryté vaříte asi 10 minut, než švestky změknou. Pak krátce rozmixujete a omáčku pikantně dochutíte čerstvě mletým pepřem, muškátovým oříškem, worcesterskou omáčkou, mletým zázvorem nebo trochou skořice - podle vlastní chuti. Obdobně můžete postupovat se švestkovými povidly a sojovou omáčkou. Pokud dobře vystihnete kombinaci koření, budou ji na vás loudit do skleničky od dětské výživy i návštěvy.Saláty jsou zvlášť vděčnou součástí studených večeří a zároveň ideálním řešením pro slavnostní večeři ve dvou, kdy se od stolu nemají odkulit dva valihrachové, ale je namístě ještě nějakou chvíli setrvat v jiskřivé konverzaci nad sklenkou. Vše je navíc připraveno předem a ve finální trémě už nelze nic zkazit. Dobrou pověst mají v této situaci mořské plody, možná i proto, že již staří Římané jim přisuzovali výrazné afrodisiakální účinky. Pokud se nespokojíte s krevetovým koktejlem, můžete se blýsknout tradiční thajskou lahůdkou: ananasem plněným krevetami. Má různé obměny, ta zvlášť osvěžující lehká verze, vhodná ke skleničce sektu, je hotová při troše šikovnosti už za půl hodiny. Vyberete krásný ananas a celý ho po délce rozříznete na polovinu, včetně horní zelené části. Dužninu vydlabete a kromě tvrdé střední části nakrájíte na co nejúhlednější kousky. Vroucí vodou spaříte asi 100 gramů předvařených krevet a natenko nakrájíte asi dvaceticentimetrový řapík celeru, zbavený dřevnatých částí. To vše smícháte s malou hrstí (nesolených!) oříšků kešu, které jsou jemnější než buráky. Směsí naplníte vydlabaný ananas. Necháte vychladit a mezitím připravíte zálivku z lehké majonézy, ochucené lžičkou estragonového octa a cukru, zjemněné dvěma lžícemi šlehačky. Přelijete a podáváte s čerstvou bagetou. Krevety můžete doplnit i kostkami krabích prstů.Velmi efektní ozdobou stolu je pyramida ze sýrových kuliček. Našlehejte ručním šlehačem 75 gramů másla s 250 gramy vyzrálého hermelínu rozetřeného vidličkou, přimíchejte jemně nakrájenou malou cibulku a lžičku francouzské hořčice, dochuťte solí a pepřem. Vytvarujte z hmoty kuličky a obalte je v nasekané pažitce nebo mleté sladké paprice a navršte na talíř.