Stropnická se staví na vlastní nohy

Další texty k písním by se měly objevit na sólovém albu Patrika Stoklasy - zpěváka, který hrál v muzikálech Kleopatra a Rebelové a jehož manažerkou je premiérova manželka Šárka Grossová.

Stropnická prý psala texty odjakživa, ale prvním vážným pokusem byla až písnička Okolo mě dívky jdou pro Jiřího Vondráčka. "Zakázku" jí přenechal její otec, dnes už zesnulý Zdeněk Borovec, který měl hodně práce a byl rád, že mu dcera vypomůže.

"Pamatuji se, že když ji otec četl, změnil mi jenom jednu větu," vzpomíná Stropnická. Když ještě bydlela s rodiči, dávala otci přečíst všechny svoje texty a přiznává, že byla dost ovlivněná jeho poetikou. "Pak jsem si začala hledat svůj vlastní styl a rýmovala jsem tam, kde on, jak říkal, by nikdy nerýmoval. Otec mě ale nechal být. Říkal, to je tvoje věc. Pokud to interpret vezme, je to v pořádku."

Napsala spousty textů. Pro Marcelu Královou, pro Helenu Vondráčkovou, Hanu Zagorovou, Václava Neckáře i Marii Rottrovou nebo Karla Gotta. Málokdo o tom ale ví. "V rádiu hlásí jen interpreta a název písničky, občas ještě jmenují autora hudby. Textaře však většinou opomíjejí," vysvětluje.

Hity se staly písničky Rezervé a Mám nový vůz, které má na repertoáru Helena Vondráčková. Dříve Stropnickou oslovovali hudební skladatelé, dnes už za ní chodí i sami interpreti. "Často si píšou texty sami, a když jim dochází dech a slova, tak se obrátí na ty, kteří to mají jako profesi," říká.

Dobře se jí píše na hudbu Michala Davida. "Vždycky mě chytne. Je v ní spousta emocí a je poznat, že není vylhaná, že jde od srdce. A taky se mi líbí, jak Michal dokáže nazpívat demosnímek. Má cit pro text, a já si pak přeju, aby to takhle nějak vyznělo. Jenomže každý interpret si to trošičku přizpůsobí."

Většinou si písničku večer naposlouchá a následující den, kdy už jí v hlavě zní sama od sebe, si na útržky papírků zapisuje první nápady. Pak je doma u stolu dokončuje. Na hudbu Michala Davida otextovala s otcem a Lou Fanánkem Hagenem muzikál Kleopatra. Ráda by se jednou pustila sama do muzikálu. "Textař v něm může používat úplně jiné výrazy, protože každá figura má svůj charakter. V tom je tahle práce volnější a zajímavější," říká.

Jistý druh talentu zdědil i její jedenadvacetiletý syn Matěj, který studuje žurnalistiku. A nejmladší dcera, desetiletá Františka hraje na piano a zpívá.

Lucie Stropnická se v současné době rozvádí se svým manželem, uměleckým šéfem Divadla Na Vinohradech, Martinem Stropnickým, který už žije s Veronikou Žilkovou. Zpočátku vyhrocená atmosféra mezi manžely se prý uklidnila. "Všechno je na dobré cestě," říká Stropnická.