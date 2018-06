Striptýz okoření manželství

"Nejhorší bylo překročit práh školy a přežít první hodinu. Poté si ale člověk zvykl a už z toho jen těžil," říká Čtyřiatřicetiletý přes sto kilogramů vážící Charles s

řídnoucí kšticí, který se tak rozhodl potěšit svou ženu a zachránit zkomírající manželství. Prý to zabralo.

Žádný svalovec a krasavec nebyl ani druhý z prvních klientů školy, kterou vede pár Miky a Mercedes. Šestatřicetiletý voják Olivier, patnáct let ženatý, se tak chtěl odvděčit své manželce, která do školy začala chodit jako první. "Ona, která se doma vždy oblékala do tepláků a svetrů, si poté začala na sobě dávat více záležet. A vůbec, časem se prosazuje rutina a jednoho dne je třeba reagovat," usoudil.

Mnohé pány zřejmě bude škola odrazovat nejen pro její lechtivou učební látku, ale také pro cenu výuky. Zápisné do kursu je 123,9 eura (asi 3750 korun) a za každou hodinovou lekci, kterých musí být nejméně pět, se platí 24,79 eura (asi 750 korun).