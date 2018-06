Striptýz - dobrý výdělek, který je lepší tajit

Je to ale část daně, kterou tato bývalá prodavačka v obchodě s oblečením platí v rodinném životě za dobrý, ač mravně kontroverzní výdělek. Mravně pochybný? Jak pro koho. A ženy, které na týdny opouštějí rodiny, aby v cizině vydělaly za večer mnohdy víc než jejich manželé ve "slušném" zaměstnání v Česku za měsíc, mají toto dilema vyjasněno nejméně. "Není na tom nic špatného," říká Denisina matka. "Jsme podnikatelé," doplní ji manžel, řidič u soukromé firmy. O výdělku a o svlékání v baru si ochotně a beze studu povídají, jako by šlo stále o práci v obchodě či o řízení služebního vozu. Ale ani pro ně samotné ve skutečnosti striptýz a práce za pultem stejné nejsou. Mohou například prozradit příjmení? Ani za nic! Křestní jméno Petra musí stačit. "Lidi za tím hned vidí prostituci. A tak to tajíme."

Kariéru ve striptýzovém oboru berou ovšem oba manželé vážně. Za první peníze si Petra nechala zpevnit poprsí. "Jsme podnikatelé," opakuje manžel. "Je lepší zpočátku kapitál dobře investovat, a ne první vydělané peníze hned utratit," vytahuje ze zásuvky fotografie své ženy v uměleckém kostýmu. "Tady vidíte ten rozdíl," ukazuje. "Tady je před zákrokem a tady její vystoupení z poslední doby," dokládá, že investice dvaceti tisíc korun se vyplatila.

Denisin otec údajně nežárlí. Vztah ke své ženě prý ani po jejích častých cestách do ciziny nezměnil. "Znám řadu dívek a žen, které se klidně rozvalují v létě na koupališti bez podprsenky, ale nad tím, když někdo dělá striptýz, ohrnují nos. Je to pokrytecké. Mně připadá žena bez plavek někde u vody vulgárnější než tanečnice, která se na pódiu jen na chvíli odhalí. Většinou jsou ta vystoupení udělána tak, že stejně nic není vidět," říká. Ale věří tomu opravdu? Může prozradit své jméno? Ne! "Ti hloupí by nás odsoudili, jiní by možná záviděli. V každém případě by z toho byly řeči," vysvětluje, proč i před kolegy v zaměstnání mlčí o výdělcích své manželky jako hrob. Jak to dokáže? "Dělám řidiče jednomu podnikateli. Občas mu vypomáhám v podniku jako noční hlídač, tak jsem stejně většinu času sám. Kamarády nemám, aspoň ne takové,abych jim povídal, jak to máme doma." Plánuje, že by se jeho žena mohla časem udělat pro sebe a nepracovat v područí agentury. Není to spíš uvažování pasáka než manžela? Oba se skoro urazí. "Takhle se zeptá jen člověk, který téhle práci absolutně nerozumí!"

Petřino manželství zatím striptérskou kariéru překonává. Mnozí jiní, jimž do vztahu vstoupila tato bohatá, ale riskantní branže,toto štěstí neměli. "Když jsem žil se svou první manželkou, běhal jsem od okna k oknu, když nebyla v šest doma," říká čtyřicetiletý muž z Karvinska, který po rozvodu pár let žil po boku barové tanečnice. "S tou přítelkyní z baru jsem se žárlit odnaučil. Postupně mi začalo připadat normální, že se celou noc svlíká před cizími chlapy." Vztah ale skončil špatně. "Našla si v Itálii jiného. Byl o dost bohatší než já." Manželských párů, které kvůli penězům riskují rodinné potíže, v poslední době zejména na Ostravsku přibývá. "Ještě nikdy nemělo o práci v zahraničních nočních podnicích zájem tolik českých žen," říká Bärbel Butterwecková ze společnosti La Strada, která se zabývá pomocí obětem obchodu se ženami. "V regionech postižených vysokou nezaměstnaností je zájemkyň nejvíc."

Peníze přivedly do zahraničních barů i Petru. Z obchodu s textilem v Orlové odešla poté, co jí zaměstnavatel snížil plat. "Místo šesti a půl tisíce hrubého jsem měla brát o tisíc míň. Kdybych zůstala na podpoře, z manželova platu bychom zaplatili nájem za třípokojový družstevní byt a zbylo by tak šest tisíc na měsíc," počítá. "Já v bídě žít nechci." A díky striptýzu nyní nouzi nemá. Za měsíc práce, déle nechce z domova kvůli dceři být, přiveze z Německa v přepočtu nejméně padesát tisíc korun. Něco z toho dá přítelkyním, babičce a sestře za hlídání, něco za dárky pro dceru. "Přivezu jí vždycky spoustu dárků," chlubí se Petra. A spolu s manželem tvrdí, že dcera si už zvykla. "Kdysi prý plakala. Ale když jsem zase doma, mám na ni pak čas někdy i celý měsíc v kuse. Vynahradím jí to."

Terapeutka ostravské Linky důvěry Miloslava Keclíková přesto před takovým živobytím varuje. "Když se člověk dostane do sociální tísně, může ho napadnout cokoliv. Ale nedostatek financí bych určitě tímto způsobem neřešila Je to rozhodně nestandardní řešení a v normálním partnerském vztahu se časem nějakým způsobem projeví." Denisina matka zatím za své dobré výdělky platí jen občasnými faux pas v restauracích, kde její holčička baví a pak šokuje svým tancem hosty. Trhlinu v rodině však už její nová profese udělala. "Mé matce, která při mých cestách hlídá Denisu, jsme řekli, že dělám v cizině servírku. Nevěřila, tak jsem šla s pravdou ven. Bere to ale stejně,jako bych dělala prostitutku." Petra počítá, že za rok se striptýzem skončí. Denisa půjde do školy, začne víc chápat. "Nedělalo by to dobrotu."