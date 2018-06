Striptérka hájí čest Bena Afflecka

Snoubenec Lopezové podle ní jen tančil a jeho nevěru si vymyslel jeden striptér,

který za své vyprávění obdržel od časopisu 100.000 dolarů.



Skandál, který se zrodil 17. července v kanadském Vancouveru, je středem zájmu amerického tisku.



Komentáři v něm vidí předehru možného rozchodu mezi Lopezovou, která je současnou seperhvězdou, a hollywoodským krasavcem Affleckem, který koncem roku 2002 oznámil jejich rozhodnutí se vzít.



Affleck se prý striptérku snažil uplatit

Podle časopisu National Enquirer navštívil Ben Affleck společně s hercem Christianem Slaterem striptýzový klub ve Vancouveru, kde byli tajně natočeni na video.



Affleck se prý striptérky, které si po představení údajně odvedli ke Slaterovi domů, snažil uplatit, aby o prohýřené noci taktně pomlčely.



Když Affleckova sestra v živém vysílání newyorského rádia narazila na Benovu červencovou noc ve Vancouveru, Jennifer Lopezová na to jen zmateně odpověděla: "On, hmmm.. on... Ben dává rád spropitné! Budu se ho na to muset zeptat."



Na otázku redaktora, zdali jejich vztah netrpí přílišnou publicitou, měla třiatřicetiletá herečka připravenou lepší odpověď: "Někdy se píše o věcech, které vás bolí, aby se jiní pobavili. Snažím se to brát s nadhledem."



Benu Affleckovi hrozí detektor lži

Jednatřicetiletý Ben Affleck se chce proti článku, který o něm zveřejnil americký časopis National Enquirer, bránit soudní žalobou.



List National Enquirer, který napsal, že během pobytu v kanadském Vancouveru byl populární hollywoodský herec nevěrný "věčné snoubence" Jennifer Lopezové s tanečnicí z místního striptýzového klubu Brandi´s, okamžitě vyrazil do protiútoku a své informátory nechal podrobit testům na detektoru lži. Ty údajně prokázaly, že jejich výpověď je pravdivá.



Současně vyzval Afflecka, aby podstoupil stejnou zkoušku. Provést ji má nezávislý odborník a veškeré náklady s ní spojené chce hradit vydavatel listu. "Pokud je Benovo svědomí opravdu čisté, nevidíme důvod, proč by návrh nepřijal," zdůraznili zástupci National Enquireru.



Affleckův advokát označil historku za smyšlenou a naznačil, že jeho mandant se chystá proti jejím šiřitelům podniknout patřičné právní kroky.



Svatba by měla být v září

Oním napjatě očekávaným termínem, kdy půjde k oltáři hvězdný pár Jennifer a Ben, by měl být začátek září. Jennifer a Ben se již dohodli na předmanželské smlouvě.



Jennifer bylo 24. července 33, Benovi 15. srpna 31 let. Jako místo svatebního děje bývá nejčastěji zmiňován ostrov na pobřeží Georgie nedaleko Savannah, který pár před časem koupil za 16 milionů dolarů.



První manželství Lopezové s modelem Ojani Noaou skončilo v roce 1998 po deseti měsících. Se svým druhým manželem, choreografem Crisem Juddem, vydržela od září 2002 do ledna letošního roku.

Jennifer Lopezová Jennifer Lopezová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Nestává se často, že by si hvězda vzala "někoho z křoví". Cris je nepříliš známý tanečník a choreograf. Jennifer Lopezová Ben Affleck a Jennifer Lopezová Jennifer Lopezová Ben Affleck s bývalou přítelkyní Jennifer Lopezovou. Jennifer Lopezová a Ben Affleck Herci Jennifer Lopezová a Ben Affleck před Mann National Theatre v Los Angeles, kde se zúčastnili premiéry společného filmu s názvem Gigli. Hollywoodský pár v něm hraje gangstery, kteří unesou bratra státního zástupce, aby svého šéfa zachránili před vězením. Snímek vstupuje do amerických kin 1. srpna, v Česku se s jeho uvedením zatím nepočítá.