Striptér Rocky ještě není zadaný

Podle Rockyho jde v pánském striptýzu jak o podívanou pro oči žen, tak i o promyšlené a estetické umění.

Svou životní lásku Rocky dosud nenašel. Jeho vztahy se ženami většinou ztroskotávají na žárlivosti. Další důvod - vzhledem k jeho pracovnímu vytížení - tkví v nedostatku času. Rockyho přáním je tedy najít tolerantní životní partnerku.V prestižní soutěži Leon cup svalnatý blonďák na celé čáře zvítězil v tvrdé konkurenci 230 profesionálních striptérů, oděn do kostýmu Supermana, o němž tvrdí, že mu přináší štěstí.Rocky, který původně začínal se striptýzem v ostravských barech, denně trénuje dvě hodiny v posilovně, aby svým fanynkám mohl předvádět perfektně vypracované svaly. Při výšce 188 centimetrů váží 95 kilogramů a pro svou show má připraveny kostýmy boxera Rockyho, Terminátora, policisty i černý kožený obleček, který prý má u žen mimořádný úspěch.Nikdy nepije alkohol a ani nekouří, rád ovšem jí všechno, včetně guláše a klasického vepřového se zelím a knedlíkem. Nadbytečné kilogramy pak poctivě shodí cvičením.Svou práci bere jako doping a jak tvrdí, rozpaluje ho energie sálající z ženského davu. Občas se prý při vystoupení vyskytne problém s poněkud agresivnějšími rozvášněnými fanynkami, ale Rocky je vždy galantně odkáže do patřičných mezí. V současné době míří na turné do Rakouska a své práci by se chtěl věnovat co nejdéle."Kdyby to bylo možné, pokračoval bych třeba do čtyřicítky nebo padesátky. Reálnější je ovšem předpoklad, že skončím kariéru kolem třiceti," plánuje. Pak by si chtěl založit agenturu, která by se zabývala kvalitním striptýzem.Ke své profesi dodává: "Striptérů je mnoho a je také hodně takových, kteří nám kazí renomé nízkými cenami a podřadnou úrovní. Já však věřím, že nakonec se vždy a ve všem prosadí kvalita."