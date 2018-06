Střílel. Říká si oběť

Před pár týdny přepadli jeho obchod s mobilními telefony v Praze na Žižkově lupiči. Jednoho z nich zastřelil. »Byl jsem za pultem zrovna sám. Přišli tam dva. Jeden mě fyzicky napadl, spoutal, vložil do úst roubík. Vzali zboží. Vyhrožovali, že mě zabijí. Já hájil svůj život,« říká. Ve chvíli, kdy se lupiči chystali na útěk, vykroutil se Antonín Svoboda z pout, vyplivl roubík, vzal pistoli a na ulici vystřelil jednu ránu na výstrahu do vzduchu a druhou na zločince.* Co vám běželo hlavou?Už na první pohled nevypadali příliš solventně. Jenže já se k zákazníkům chovám co nejpříjemněji. A mobilní telefony jsou natolik běžná věc, že si je kupují i dělníci z ulice. Obrat to vzalo, až když mi došlo, že na mě vytáhli zbraň.* Měl jste strach nebo vztek?Překvapený jsem vlastně nebyl. Se zbraní v ruce nás přepadli už dvakrát. T ýden přede mnou do ústí hlavně koukal náš prodavač a ještě nedlouho předtím i můj bratr. Když na vás někdo míří, je to hrozně krátká chvilka, ale myslel jsem na spoustu věcí. Napadlo mě, že třeba už nikdy neuvidím své blízké a známé. Ten lupič má v tu chvíli nad vámi absolutní moc. Může vás střelit do zad, může cokoliv... Cítil jsem totální bezmoc. Strach a bezmoc.* Vztek skutečně ne?Ne. Jenom lítost, že se hezky a s maximální úctou chovám k zákazníkovi, a z něj se vyklube lupič. Pak se to zvrátí ve zrůdnost. Jako by to byl nějaký podvod.* Průzkumy mezi lidmi dokázaly podporu a sympatie značné části veřejnosti vůči vám. Cítíte tu podporu?Obrovsky. Možná se třeba moji známí nebo příbuzní rozpakovali zavolat mi ještě ten den, ale já jsem byl strašně šťastný, kdykoliv mi kdokoliv zavolal nebo třeba jenom vzkázal, že za mnou stojí, že věří, že to dopadne dobře a že je se mnou. Hrozně mě to psychicky zvedá a drží. Stalo se mi, že mě i na ulici lidi potkávají a vyjadřují podporu. Strašně to pomáhá.* Jak vám je psychicky?Navštěvuju psychologa. T a situace - ne ta, ve které jsem byl, ale ta, ve které jsem teď - je strašně zátěžová. Nepomáhá, když mě někdo lituje. Lepší podpora je slyšet, že to bude v pořádku. Až s postupujícím časem si začínáte domýšlet nejrůznější možné důsledky, které mohou přijít. Morálně se s tím snažím nějak vyrovnat. Stejně jako většina lidí, ani já jsem nebyl připraven na to, že budu muset někomu vzít život. I když ve chvíli, kdy jsem vystřelil, jsem také nevěděl, že ten člověk zemře. Ale zatímco zločinec má možnost si vybrat místo, čas i děj, oběť je limitována tím, do čeho je vmanipulována.* Cítíte výčitky?Vůbec nejsem rád, že ten člověk zemřel. Cítím za to odpovědnost. Ale já jsem ten osud neurčil. Ovlivnění toho děje jsem prostě neměl ve vlastních rukou. Musel jsem od sebe odvrátit hrozbu vlastní smrti.* A strach z pomsty?Zlé představy mám. Ale nemohu na strach myslet pořád. To bych se nehnul z bytu.* Jak dlouho máte zbraň? Trénujete střelbu často?Zbraň mám kvůli obchodu nějakých osm let, ale kolikrát jsem byl střílet, bych spočítal na prstech jedné ruky. Nejsem žádný fanatik do zbraní.* Jak se k vám chová policie?Profesionálně, korektně. Otázka je, jestli ty mantinely jejich vlastních nařízení jsou vhodné. Znova a znova jsem konfrontován. Výslechy a rekonstrukce, důkazy... Byl bych spokojen, kdyby policie do čtyřiadvaceti hodin byla schopná prohlásit mě za nevinného. Policie jedná korektně, ale dlouho to trvá. Je to pořád čekání na další výslech, rekonstrukci, upřesnění nebo vysvětlení. Pořád jsem pod tlakem.* Co budete dělat dál?Je pro mě už moc těžké stát v obchodě, prodávat. Jakékoliv prudší otevření dveří znamená pro mě novou vlnu strachu. Ten moment, za který se ze zákazníka stane lupič, je strašně krátký. Mluvili jsme s bratrem o tom, že bych se staral spíš o zázemí firmy, o sklad obchodu, o kontakty a tak.