Strážníci vyfotografují kola kvůli krádežím

Chrudimští strážníci budou v příštích týdnech a měsících fotografovat jízdní kola všech obyvatel města, kteří o to projeví zájem. Tamní městská policie chce zabránit množícím se krádežím tím, že vytvoří zřejmě nejpodrobnější kartotéku jízdních kol v zemi. Vedle fotografování budou strážníci do rámu každého kola vyrážet evidenční číslo, opatří jej samolepkou a navíc jejich majiteli vystaví zdarma technický průkaz, který bude muset mít při každé cyklistické vyjížďce u sebe. "V jiných městech fotodokumentaci kol neprovádějí, ale já věřím, že se to vyplatí. Každé kolo zaregistrujeme, vyfotíme digitálním fotoaparátem a snímek zaneseme do naší databáze. Pokud jej někdo odcizí, budeme moci rozeslat policejním hlídkám fotografie hledaného kola," uvedl vrchní strážník městské policie Roman Červenka. Na rozdíl od jiných měst také hodlají chrudimští strážníci vyrážet evidenční číslo na rámy všech bicyklů a nejenom těch, které nemají výrobní číslo. Majitelé kol navíc dostanou technický průkaz, bez něhož by pak neměli usednout do sedla. "Když kolo někdo prodá, bude nám to muset nahlásit. Strážníci budou evidenční čísla i technické průkazy namátkově kontrolovat," uvedl Červenka. Ze zkušenosti jiných měst však vyplývá, že evidence bicyklů zloděje neodstrašila. I když jednotlivé městské policie vedou kartotéky jízdních kol, zatím si nedokáží informace mezi sebou vyměnit. Zlodějům stačí odvézt kola na prodej do jiných měst. Například v Pardubicích, kde městská policie už má v evidenci zhruba osm tisíc kol, je počet ukradených jízdních kol v posledních letech stále stejný. "Účinná prevence krádeží by byla možná jen v případě, že by si městské policie databáze jízdních kol vzájemně vyměňovaly. Jízdní kola, která byla odcizena v Pardubicích, podle našich zkušeností končí v severních Čechách a na severní Moravě," uvedla mluvčí pardubické policie Hana Fojtíková. Ze zhruba šesti set kol, které každý rok zmizí z pardubického okresu, najde policie čtvrtinu. "O sjednocení databází už jednali ředitelé městských policií statutárních měst, ale zatím se v tom nepokročilo," uvedl mluvčí Městské policie v Pardubicích Pavel Čejka. I přesto má evidence kol smysl. "Je to velice dobrá věc. Majitel ukradeného kola se totiž najde snáze, když je v evidenci. Navíc lidé často po krádeži zjistí, že už nemají ke kolu doklady, které potřebují pro policii i pro jednání s pojišťovnou," uvedl majitel pardubické firmy Cyklo Content Jan Nečas.