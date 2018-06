Stránky pro rodiče

InternetJiří Pavlín, povoláním internetový manažer, více než rok s manželkou probíral nápad otevřít na internetu stránku pro rodiče, matky na mateřské dovolené a pro organizace, které pracují s dětmi. "Čtyři nebo pět měsíců jsem po večerech programoval stránky a vytvářel nějakou základní encyklopedii. Od poloviny dubna letošního roku jsou pak stránky přístupné," říká autor stránek s adresou www.rodina.cz. Denně si zde lidé přečtou zhruba pět tisíc článků. Záleží na každém, pro co se rozhodne: pro rubriku zdraví, výchova, škola, těhotenství nebo pro přehled s akcemi pro rodiče a děti. Největší návštěvnost mají diskuse. "Pokud při výchově rodiče narazí na problém, mohou se obrátit na odborníka. Občas jim však daleko více poradí rodiče, kteří si už nějaký problém užili. Většinou se do pěti dnů objeví třeba deset rad, od drastických až po dobré nápady." Denně na serveru přibude aspoň jeden, ale také i tři nové články. Nepocházejí jen od návštěvníků a autora. Na přípravě stránek spolupracuje i nakladatelství Portál, jež se specializuje na literaturu o práci s dětmi. Své příspěvky zde publikují i mateřská centra, středisko náhradní mateřské péče, alternativní spolky jako například Sdružení přátel domácí školy, ale i centrum aktivního porodu. "Zjistili jsme, že u nás existuje sto dvacet pět porodnic a každá nabízí různé služby. Proto jsme rozeslali do všech dotazníky a právě nyní se na našich stránkách objeví přehled porodnic co od nich mohou maminky čekat, kolik zaplatí za nadstandardní služby, zda mohou rodit ve vodě a podobně," říká Jiří Pavlín. Na serveru je nyní nejvíce článků o těhotenství a miminkách. To však nebyl původní záměr autorů. "Zdá se, že rodiče se o děti nejvíce zajímají ještě před narozením, pak o miminka nebo batolátka. Méně příspěvků dostáváme o předškolním věku, nejméně o školácích a téměř žádný o dospívajících dětech," říká Jiří Pavlín. To by se však mělo během roku změnit. Na stránkách se připravuje diskuse o současném školství, ale rubrika o zkušenostech rodičů, kteří vybírali svým dětem školu nebo jazykové kursy.