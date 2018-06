Strach pominul, filmaři se vracejí na východ USA

Vedle herců odmítla po teroristických útocích na USA z 11. září létat a pracovat mimo Los Angeles také většina dalších členů přípravných štábů. Nyní je již ale podle posledních informací mnohé jinak."Vracíme se konečně k naší běžné práci. Začínáme létat i na prozatím prokleté východní pobřeží," prohlásil producent Llewellyn Wells, zastupující společnost West Wing. "Pobyl jsem v hlavním městě dva dny a byl to úžasný výlet. Všichni se zde cítí jako před tragédií, nikdo si ji prakticky už ani nepřipouští a lidé se snaží vrátit se k běžnému životu. Cítil jsem se ve Washingtonu opravdu bezpečně. Navíc tu panuje super předvánoční atmosféra," dodal Wells."Je tady teď mnohem více možností, protože se konkurence prozatím bojí své aktivity přesunout zpět do oblastí, které byly postiženy útoky. Státní agentury se navíc snaží obchodům, uskutečněným na východě USA, zaručit ty největší výhody," pokračoval producent.Podle jeho slov první letadlo s členy štábu West Wing a také samotnými herci, kteří budou připravovat nový film, přiletí do New Yorku ještě do konce listopadu.Přimět své zaměstnance k práci v New Yorku se podařilo také produkčnímu řediteli filmu Philly Stevenu Bochocovi. "Jednoduše jsme vypsali nový casting a našli si herce, kteří prostě v New Yorku budou chtít pracovat. Doposud se ale necítí na let. Nicméně do Vánoc určitě poletíme," dodal Bochoco.Ovšem některé jiné firmy takové štěstí zatím neměly. "Naši zaměstnanci, ani představitelé hlavních rolí prozatím na východ odletět v žádném případě nechtějí. Buď jsme jim nedokázali nabídnout takové podmínky, jako kolegové z konkurence, nebo jsme jednoduše málo tvrdí," míní výkonný producent snímku Providence John Macius.