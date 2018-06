Strach je stejný. Jen s ním umíme žít

Po třech měsících strávených v rozhlasovém studiu si Anna Poláková myslela, že svou práci nezvládne. Potíže jí nedělala ani vysílací technika, ani počítač, ale fakt, že právě u ní se soustřeďovaly všechny špatné zprávy týkající se Romů. "Člověk má dost svých problémů, a ještě tohle!" Teď jí trápí spíš to, že má k dispozici pouze 40 minut vysílacího času týdně.

»I teď po těch letech se modlím a prosím Boha, aby byl při každém, kdo se dostane do takové těžké situace,« napsala maminka Anna Poláková do svého vyznání, které zaujalo porotu novinářské soutěže Organizace spojených národů na téma Příběh uprchlíka.Anna Poláková věděla, že sedmnáctiletá dcera Helena, patnáctiletý syn Marek a desetiletá Andrea její příkaz neopouštět 19. února domov poslechnou. »Chtějí, abych měla klid,« říká, pak se na vteřinku odmlčí a dodá: »Věčně ale za těmi dveřmi žít nebudou.« I ona poslouchala kdysi doma jako hodiny. Tatínek byl přísný a svým sedmi potomkům nic neodpustil. Už jako malá snila o studiu práv, jenže otec nechtěl ani slyšet - chtěl z ní mít pánskou krejčovou. »Za jedny kalhoty dostaneš hodně peněz a ještě budeš svou paní,« říkával jí. Ona však chtěla trávit dny spíše s lidmi než se strojem, a tak se po vyučení alespoň rekvalifikovala na prodavačku. »Tenkrát jsem pořád ležela v knihách a taky jsem začala chodit do Svazu Romů, protože mě zajímalo, jak to vlastně s námi v minulosti bylo,« vzpomíná dnes šestatřicetiletá paní Poláková. Čas věnovaný knížkám ovšem zanedlouho zabrala rodina. Po svatbě přišlo první dítě, druhé, třetí. »Žili jsme přesně tak jako mnoho mladých rodin u nás. Děti byly zdravé, manžel měl úspěchy v zaměstnání a radost ze své rozrůstající se sbírky obrázků staré Prahy a já byla šťastná. A byli jsme ještě spokojenější, když přišel listopad 1989 a my slyšeli o tom, jak se všichni budeme snažit, aby nám bylo co nejlépe. O necelé dva roky později jsem šla s dětmi odpoledne na procházku a na jednom domě jsem poprvé uviděla nápis 'Cikáni do plynu'. Bylo to hrozné. Helenka s Markem už totiž uměli číst a já vůbec nevěděla, jak jim to mám vysvětlit. Agresivnější začali být ovšem i spolužáci, a tak jsem ráno co ráno oba přesvědčovala, že do školy musí, protože přece musí být vzdělaní. Ale jak třeťačce a prvákovi vyložit, co to vlastně to vzdělání je a že bez něj se jim nepovede líp než nám?« Poslední kapkaKdyž skini zbili na ulici tehdy šestiletého Marka, jemuž v té početní i váhové přesilovce nebylo nic platné, že chodil na karate, vyslovila paní Poláková poprvé nahlas otázku, která visela ve vzduchu už pár týdnů: Kdybychom se rozhodli odjet, co by nás čekalo? Na tuto možnost nemohla nepomyslet: řady rodinných přátel začaly totiž řídnout. Vzedmutá vlna romské emigrace plula do Německa. V onu bezesnou noc se však manželé Polákovi dohodli: Ještě počkáme... Rozřešení přinesl hned začátek následujícího roku. »Jednou večer jsme seděli u televize - a najednou zvonek,« vypráví paní Poláková a z cigarety potahuje o poznání usilovněji. »Byla to divná návštěva lidi, které jsem vůbec neznala, se hned cpali dovnitř a přitom nám strašně nadávali a napadali nás. Byli jsme úplně bezbranní. Ani telefon jsme neměli, abychom mohli přivolat pomoc. V jednom momentě je manžel nějak vytlačil ze dveří a křičel, ať zamknu. Zůstala jsem tedy v bytě sama s dětmi a muž venku. Nic horšího jsem v životě nezažila. Ale asi po dvaceti minutách se vrátil. Zachránil se tím, že utekl do baru, který v domě byl.« Policistům přivolaným právě odtud předala paní Poláková poznávací značku auta, jímž násilníci od domu odjeli. Nic se nedělo. Postěžovala si na ministerstvu vnitra. Ticho. O pomoc tedy požádala romské aktivisty. Ani oni nedokázali s vyšetřováním pohnout. A noviny zatím přinášely zprávy o Romech utopených v Písku a Vrchlabí, o řinčících oknech, o vypálených bytech... »Už jsme se neptali, co bude. Nevěděli jsme to. Věděli jsme jen, že musíme pryč.«V Německu se po měsíci stráveném v táboře pro uprchlíky Anna Poláková konečně dočkala své vlastní kuchyně a koupelny: rodina se mohla odstěhovat do městečka nedaleko Würzburgu. Muž dostal pracovní povolení, a tak pracoval ve firmě na pokládání podlah, ona tu a tam někde vypomohla. Starší děti chodily do školy. Přes jazykovou bariéru se všichni přehoupli rychle. Po roce dostali soudní obsílku: Abschiebung. Odjezd. Žádost o trvalý pobyt se zamítá. Následovaly Švýcarsko, Itálie, Holandsko, Rakousko, Belgie. Pět dalších pokusů. Pět nadějí. Marných. Za dva roky stáli Polákovi opět na českých hranicích. Se stejnými kufry. S jinými zkušenostmi. »Ve Švýcarsku se nám třeba stalo, že jsme kupovali boty a nevšimli si, že dvouletá Andrejka zmizela: v jednom obřím páru vyrazila na ulici. Já strnula, co se bude dít. Nedělo se nic. Prodavači se smáli. Byli jsme pro ně zákazníci, ale hlavně lidi. Normální lidi, ne zloději.«Po návratu si nejdříve sehnali postele. Potom práci. A pak kursy angličtiny. Pro jistotu. »Měli jsme stejný strach o děti jako předtím, jen jsme se s ním naučili žít,« konstatuje lakonicky paní Poláková. Když z rozhlasu, kde už téměř dva roky pracuje jako vedoucí redakce romského vysílání, jede až večer, čeká na ni taxík - s manželem u volantu. Rozváží a sváží i děti. Na kroužky či fotbalový trénink, na návštěvy, plesy. »Helenka bude mít naštěstí kousek od domova hotelovou školu, kam ji díky jazykovým znalostem přijali na obor cestovní ruch, ale i Marek si bude muset vybrat střední školu tak, aby nebyla na druhém konci města. A všichni dostanou mobil,« konstatuje žena, jejíž tón pleti si sotva kdo splete s opálením, a která se navzdory svým 162 centimetrům před časem odhodlala projít osmdesátkou holohlavých dorostenců shromážděných právě pod okny jejich bytu. »Stmívalo se už, já seděla u počítače a věděla, že se Marek s Andrejkou vracejí z parku, tak jsem náhodou vykoukla z okna,« vzpomíná nerada. »Nevím, co mě to popadlo, že jsem se taky navlékla do černého a vyrazila ven úplně ztuhlá hrůzou, že se mi nepodaří ty děti včas odchytnout...« »Strach nám vzal smysl pro plánování do budoucna,« přiznala paní Poláková ve svém vyznání o příběhu uprchlíka. »Vzdělání je nutnost, samozřejmě,« rozhorlí se u kávy, »ale kdo mi zaručí, že se děti zítra vrátí v pořádku ze školy? Co kdyby tu minulou sobotu měla Helenka zrovna nějakou důležitou zkoušku a nepřišla k ní? Řekli by asi, že je nespolehlivá. Kdyby se na ni ale vydala, kdo by ji ochránil? Jak mám plánovat, co bude za měsíc, když nevím, jestli se všichni sejdeme v pořádku doma dneska večer?«Díky nedávnému přestěhování mají teď děti Polákovy nové téma k diskusi. Dohadují se o tom, kdo z domu je hodný, a kdo ne. Hodný je ten, kdo jim odpoví na pozdrav. Jiní třeba zvoní u dveří, aby tomu, kdo otevře (obvykle děti), sdělili, že do té doby, než se tam ONI nastěhovali, žádné bobky od psů po domě nebyly, tak ať si to laskavě uklidí! »Žijí stejně jako my, neznají nás a my je. Proč ale jejich děti nemají stejně špatnou zkušenost se mnou?« ptá se logicky, leč poněkud řečnicky paní Poláková, kterou by případná petice nových spolunájemníků nepotěšila, ale taky nepřekvapila. Mimochodem v Karlíně, ač v něm bydlí, nakupuje už jen pečivo v malém krámku za rohem. To od té doby, co neměla čas zajet s mužem na obvyklý týdenní nákup do supermarketu, a tak se zastavila v zastrčené karlínské samoobsluze. »Stála jsem uprostřed, rozhlížela se po regálech a v duchu jsem si myslela - mizerný výběr, a ještě nemají vymalováno! -, když ke mně přišla prodavačka a prohlásila: 'Vy jste, pani, ještě nikdy nebyla v samoobsluze?!' To byla přesně jedna z těch chvil, kdy se mi chce zakřičet: Co si vy Češi o nás myslíte? Ale pak si vždycky řeknu: proč křivdit všem?«