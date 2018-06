Stovky tváří Ivy Janžurové

Odkud jsem

Narodila jsem se 19. května 1941 v Žirovnici u Pelhřimova jako nejmladší dcera ke dvěma bratrům. Tatínek i maminka byli kantoři.

Čím vším jsem byla

Ve svých přečetných zájmech a zálibách jsem neoprávněně vstupovala do mnoha profesí, ale jedině v divadle a v herectví jsem se poctivě snažila zprofesionalizovat. Snad jsem byla i dobrou matkou, mateřství je krásné. A jsem "antifeministka".

Co se mi v životě asi nejvíc povedlo

Jestli se mi něco povedlo zahrát, to já opravdu nevím nikdy jistě. Pak bych chtěla, aby se mi povedlo udržet celou rodinu pohromadě, protože je to krásné. Žijeme s dcerami v jednom domě pohromadě a teď, když je na světě vnuk Alfrédek, všechny nás to ještě více stmeluje.

Můj nejbližší velký úkol

To prozrazuje jenom člověk, který si je hodně jist, že ten velký úkol dokáže zvládnout. V tomhle jsem opatrný tajnůstkář.